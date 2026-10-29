Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stelling van de dag: ‘De koning moet net als iedere andere Nederlander belasting betalen’

Het lijkt misschien een eeuwige discussie: het koningshuis en het betalen van belasting. Of koning Willem-Alexander en koningin Máxima de knip voor de schatkist moeten trekken, is nu echter toch weer actueel.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De koning moet geen belasting betalen, vindt premier Rob Jetten namelijk. Dat werd gisteren duidelijk, maar ook dat een deel van de Tweede Kamer daar (meer dan) verbaasd over is. Jettens partij D66 diende in 2024 namelijk een motie in die gaat over het wél betalen van belasting door het koningshuis. Twee derde van de Kamerleden was voor. Premier Mark Rutte en later ook zijn opvolger Dick Schoof legden de motie echter naast zich neer.

Nieuwe motie over belasting en het koningshuis van PRO

Namens D66 bracht Joost Sneller de motie destijds in. De opdracht aan de regering: een wetsvoorstel voorbereiden om de vrijstelling van inkomstenbelasting voor de koning en de koningin op te heffen.

PRO-Kamerlid Laura Bromet heeft nu eenzelfde motie ingediend, maar premier Jetten doet er hetzelfde mee als eerder Rutte en Schoof. Dit tot frustratie van de linkse oppositie, . ‘D66 was juist altijd boos, omdat de motie niet wordt uitgevoerd’, is bij PRO en SP bijvoorbeeld te horen.

Wat vind jij?

De koning moet net als iedere andere Nederlander belasting betalen. Kies een optie Ja, dat zou eens tijd worden. Nee, ik vind van niet. Stem Ja, dat zou eens tijd worden. Gestemd 90% Nee, ik vind van niet. Gestemd 10%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties