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Belastingdienst waarschuwt: veel Nederlanders lopen tot 800 euro aan belastinggeld mis

Jongeren van 18 tot en met 23 jaar krijgen volgens de Belastingdienst gemiddeld 800 euro belasting terug. Toch doet niet iedereen aangifte. Vooral wie een bijbaan heeft, kan daardoor ongemerkt honderden euro’s mislopen. Kopieer

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Ook jongeren van 15 tot en met 17 jaar kunnen geld mislopen. Zij krijgen gemiddeld 400 euro terug. De Belastingdienst roept daarom op om te controleren of er nog geld te halen valt. Mogelijk geldt dat ook voor je ouders, kinderen of buren.

In de video boven dit artikel hoor je hoe hoog de boete kan oplopen als je géén belastingaangifte doet.

70-plussers lieten 29 miljoen euro liggen bij de Belastingdienst

Niet alleen jongeren lopen geld mis. In 2024 lieten 70-plussers samen 29 miljoen euro aan belastinggeld liggen.

Ouderen kunnen bijvoorbeeld geld terugkrijgen als ze naast hun AOW een of meerdere pensioenen ontvangen. Ook bepaalde zorgkosten kunnen ervoor zorgen dat ze minder belasting hoeven te betalen. Denk aan kosten voor hulpmiddelen of vervoer naar een arts. Dat kan alleen als de kosten aan de fiscale voorwaarden voldoen en niet zijn vergoed door de zorgverzekering.

Wie een ouder familielid wil helpen met de belastingaangifte, kan samen de jaaropgaven van de AOW en pensioenen verzamelen. Ook rekeningen van zorgkosten en financiële jaaroverzichten van bijvoorbeeld de bank kunnen van pas komen.

Zo controleer je of je 800 euro belasting kunt terugkrijgen

Denk je dat belastingaangifte doen ingewikkeld is? Voor jongeren met een bijbaan valt dat vaak mee. Veel gegevens zijn al vooraf ingevuld door de Belastingdienst. Het is vooral een kwestie van controleren of alles klopt. De jaaropgave van de werkgever kan daarbij helpen.

De Belastingdienst stuurt dit najaar brieven naar mensen bij wie het vermoeden bestaat dat ze geld laten liggen. Maar ook zonder zo’n brief kan het lonen om te controleren of je nog geld terugkrijgt.

Wie wil weten of er geld te halen valt, kan de belastingaangifte invullen en de vooraf ingevulde gegevens controleren. De uitkomst is zichtbaar voordat de aangifte wordt verstuurd. Om het geld daadwerkelijk terug te krijgen, moet de aangifte wel worden ingediend.

Dat kan bovendien nog tot vijf jaar terug. Misschien ligt er dus niet alleen geld van het afgelopen jaar te wachten, maar ook van eerdere jaren. En dat is zonde om zomaar te laten liggen.

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