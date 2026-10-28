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Heinen rekent op ‘breed draagvlak’ voor dekkingsvoorstel box 3

Minister Eelco Heinen (Financiën) denkt dat zijn nieuwe financiële dekking voor de aanpassingen die het kabinet wil doen aan de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3) op „breed draagvlak” kan rekenen. Dat zei de VVD-bewindsman na afloop van een gesprek over het belastingplan met de ChristenUnie.

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Het wetsvoorstel voor een belasting op het behaalde rendement op spaargeld en beleggingen ligt nu in de Eerste Kamer, maar dreigt daar te sneuvelen door verzet van onder meer de VVD. De liberalen willen het voorstel nu zo wijzigen dat koersstijgingen van aandelen pas belast worden bij verkoop, zoals dat in het oorspronkelijke voorstel ook gebeurt bij vastgoed en aandelen in startende ondernemingen.

Deze aanpassing kost de staatskas de komende jaren vele miljarden aan gederfde inkomsten, waar dekking voor moet worden gevonden. De voorstellen die daar tot dusver voor op tafel kwamen, konden evenwel niet rekenen op steun van een meerderheid, mede doordat de rekening deels bij kleinere spaarders werd gelegd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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