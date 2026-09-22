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Miljoenenboete voor Zwitserse bank UBS om hulp aan zwartspaarders

De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) een boete van 5 miljoen euro gekregen. Volgens het OM maakte Credit Suisse, dat in 2023 is overgenomen door UBS, zich jarenlang schuldig aan hulp aan zwartspaarders.

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Het gaat om mensen die hun vermogen op Zwitserse bankrekeningen onderbrachten, om zo dat vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Credit Suisse zou medeplichtig zijn geweest aan het doen van tachtig onjuiste belastingaangiftes. Dat gebeurde tussen 2005 en 2015 voor twaalf verschillende klanten.

Opsporingsdienst FIOD stelde onder leiding van het OM in 2016 een onderzoek in naar de praktijken. Credit Suisse hielp de klanten bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven om bij contact met de bank gebruik te maken van een codenaam. Ook hielp de bank bij het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale informatie uitwisselen met Nederland.

Belastingaangiftes

Volgens het OM waren er meer klanten van wie bijvoorbeeld belastingaangiftes niet bleken te kloppen. Maar om het onderzoek efficiënt uit te voeren, zijn uitsluitend de belastingaangiften van twaalf klanten betrokken in het strafrechtelijk onderzoek. De fiscus heeft via naheffingen en boetes de totale klantengroep zelf aangepakt.

De Zwitserse bank heeft in andere landen al vergelijkbare boetes moeten betalen, geeft het OM verder aan. Justitie acht de kans dat de bank nog een keer de fout in gaat daarnaast beperkt. Credit Suisse heeft volgens het OM later geen zwartspaarders meer bediend en zijn beleid veranderd. Ook het feit dat Credit Suisse überhaupt niet meer in zelfstandige vorm bestaat, speelde mee bij het besluit van het OM om de zaak met deze miljoenenboete af te doen.

UBS stelt in een eigen verklaring de 5 miljoen euro te betalen om de zaak te schikken. Volgens de Zwitserse bank bevat het akkoord met het OM geen erkenning van strafrechtelijke aansprakelijkheid. UBS benadrukt verder een zero-tolerancebeleid ten aanzien van belastingontduiking te hanteren. De bank zegt verheugd te zijn dat deze oude kwestie nu is opgelost.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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