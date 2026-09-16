Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Benzineprijs in Nederland naar hoogste niveau ooit

De Nederlandse benzineprijzen zijn woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net iets boven het record van een week geleden.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Woensdag is sprake van een kleine toename, van 0,4 cent tot 2,726 euro per liter. Dinsdag steeg de literprijs van Euro95 nog met 4 cent. Die toename volgde op stevige stijgingen van de olieprijzen, mede door de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval.

Inmiddels laten de olieprijzen weer een lichte daling zien. Het is echter nog onduidelijk wanneer de Saudische pijpleiding weer in gebruik wordt genomen.

Iranoorlog

Door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz is al maanden sprake van hogere olieprijzen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is opgelopen tot 2,777 euro per liter. De hoogste prijs van diesel werd in april gemeten. Toen piekte de prijs op 2,819 euro per liter.

De adviesprijzen worden vaak alleen langs de snelweg gevraagd, bij andere pompen kun je tot tientallen centen per liter goedkoper tanken. De prijzen aan de pomp in Nederland bestaan voor een belangrijk deel uit belastingen. Daarmee is Nederland koploper in Europa op het gebied van accijns.

Nog duurder

Experts houden er rekening mee dat tanken hier komende tijd nog duurder wordt. „Ik sluit niet uit dat we de 3 euro aantikken op de snelweg”, zei energiedeskundige Hans van Cleef van bureau EqoLibrium begin deze maand.

In bijvoorbeeld België is tanken al jaren veel goedkoper dan in Nederland. Drive, de belangenvereniging voor tankstations, miste in de op Prinsjesdag naar buiten gekomen kabinetsplannen aandacht voor ondernemers in de grensstreek. Zij lopen volgens Drive omzet mis omdat Nederlanders in de grensstreek massaal in het buitenland tanken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties