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Kabinet: bezuiniging SZW van tafel, oplossing box 3 in 2028

Het kabinet haalt de bezuinigingen op de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor dit jaar uit de boeken. Er moet met werkgevers en vakbonden een sociaal akkoord gemaakt worden om die uitkeringen te hervormen. Verder wil het kabinet dat in 2028 de vermogensbelasting wordt geheven als er winst is uitgekeerd, in plaats van dat winst op papier wordt belast. Ook moet de koopkracht worden verbeterd.

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Dat staat in het aangepaste begrotingsvoorstel dat dinsdag naar de Kamer is gestuurd. Veel lekte al uit via de media. „Het kabinet hoopt hiermee op breed draagvlak”, schrijven premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen (Financiën). Om dat te bereiken laat het kabinet weten bereid te zijn om over nog een reeks onderwerpen met de oppositie in gesprek te willen gaan tijdens de begrotingsbehandelingen. Het gaat onder meer om medisch-ethische vraagstukken, migratie, het stikstofpakket en zorgfraude.

Het kabinet wil de vermogenswinstbelasting al vanaf 2028 uitbreiden. Geld wordt gevonden door het tarief in box 2 vanaf volgend jaar tijdelijk te verlagen. Dat moet ondernemers stimuleren meer winst op te nemen uit hun bedrijf. Ook wordt lenen uit een eigen bv beperkt. Dat gaat de komende jaren van een half miljoen terug naar 100.000 euro. Lenen voor een eigen woning wordt uitgezonderd. Verder worden meer mensen met vermogen onder box 3 aangeslagen. Het heffingsvrije vermogen gaat van ongeveer 60.000 euro naar iets meer dan 30.000 euro.

Snel geregeld

Het moet wel snel geregeld zijn. Eind dit jaar moet het hele pakket al door de Eerste Kamer zijn goedgekeurd, aldus het kabinet. Dit is „een ambitieus tijdpad”, erkent het kabinet. De Raad van State wordt daarom gevraagd met spoed een advies te geven over het nieuwe plan. Ook leveren de plannen in het eerste jaar veel werk op voor de Belastingdienst. Die organisatie heeft al flinke problemen.

Om de koopkracht te stimuleren wordt de arbeidskorting minder verhoogd en wordt de inkomensgrens van het toptarief verhoogd.

Het minderheidskabinet hoopt hiermee steun te verwerven van links en rechts in het parlement. Maar JA21 en SGP hebben al aangegeven niet tevreden te zijn. Dat de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel is, was voor PRO de belangrijkste eis. Die partij heeft net als JA21 en SGP wel kritiek op de voorstellen voor box 3. De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over de financiële plannen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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