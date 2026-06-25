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Nog maar 100 gemeenten met hondenbelasting: soms betaal je 142 euro, ergens anders niets

Hondenbelasting is iets waar veel mensen niet bepaald enthousiast over zijn, zeker wanneer het bedrag flink oploopt. In sommige gemeenten betaal je er veel voor, terwijl je in andere plaatsen helemaal niets kwijt bent. De afgelopen jaren is het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft sterk gedaald.

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In 2010 rekende nog zo’n 72 procent van de gemeenten een belasting voor hondenbezit, maar in 2026 is dat maar 29 procent: nog maar 100 gemeenten. Dit blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van cijfers van het Coelo.

De verschillen tussen gemeenten zijn daarnaast behoorlijk groot. In negentien gemeenten betalen hondenbezitters meer dan 100 euro per jaar, terwijl je in andere gemeenten juist helemaal geen aanslag krijgt. Katwijk is momenteel het duurst, met 142,18 euro per jaar, gevolgd door Tilburg met 132,28 euro en Lisse met 126 euro.

Veel gemeenten schaffen hondenbelasting af

Als je onlangs een hond hebt aangeschaft is de kans groot dat je goedkoper uitkwam dan voorheen: begin 2026 schaften twaalf gemeenten namelijk de hondenbelasting af, zoals De Bilt en Meerssen. Eén gemeente voerde die belasting juist in: Wijk bij Duurstede, zag Overstappen.nl.

In Groningen en Drenthe heft inmiddels geen enkele gemeente nog hondenbelasting. In Friesland zijn alleen Leeuwarden, Smallingerland en Vlieland over. Van de Nederlandse bevolking woont 31 procent in een gemeente waar hondenbezitters nog wel een belastingaanslag krijgen.

Het gemiddelde tarief voor één hond komt over alle 342 gemeenten bekeken uit op 25,25 euro per jaar, een daling ten opzichte van 2025. Kijken we alleen naar gemeenten die de belasting daadwerkelijk heffen, dan steeg het gemiddelde tarief juist naar 81,69 euro.

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Tarieven hondenbelasting lopen flink uiteen

De verschillen tussen gemeenten als het gaat om het bedrag voor hondenbelasting, lopen flink uiteen. Katwijk is met 142,18 euro voor één hond de duurste gemeente van het land. Na de gemeenten waar de eerste hond gratis is, is het goedkoopste tarief voor één hond te vinden in Simpelveld: 21,96 euro per jaar.

In 237 gemeenten is het tarief in 2026 gelijk aan dat van 2025. De grootste verhoging vond plaats in Lisse: daar is het tarief gestegen van 101,52 naar 126 euro. De gemeente heeft echter alle belastingtarieven met zo’n 25 procent verhoogd. De grootste verlagingen, 28 procent, zien we in Hendrik-Ido-Ambacht en Venlo.

Wat is het doel van hondenbelasting?

Goed om te weten: de opbrengst van de hondenbelasting is niet bestemd voor uitlaatplekken of om hondenpoep op te ruimen. Net als de onroerendezaakbelasting en de toeristenbelasting vloeit het geld in de algemene middelen van de gemeente.

Hendrik-Ido-Ambacht heeft als enige gemeente besloten de opbrengst uitsluitend te gebruiken voor hondenvoorzieningen; dat verklaart ook waarom het tarief daar opnieuw wordt verlaagd. Tilburg, met het op één na hoogste tarief van het land, houdt de belasting juist principieel in stand op basis van het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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