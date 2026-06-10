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Privacywaakhond dwingt verandering af: BSN verdwijnt uit betalingen Belastingdienst

Het burgerservicenummer (BSN) verdwijnt uiterlijk eind dit jaar uit betalingskenmerken van de Belastingdienst. In plaats daarvan krijgen betalingen een willekeurig nummer. De wijziging volgt na ingrijpen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die concludeerde dat de fiscus hiermee de privacywet overtreedt.

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Volgens de privacywaakhond is het niet noodzakelijk om het BSN te verwerken in betalingsgegevens. Daardoor handelt de Belastingdienst in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt ook voor betalingen die namens de Dienst Toeslagen worden gedaan.

Waarom het BSN in betalingen volgens de AP te gevoelig is

Het BSN is een uniek persoonsnummer en wordt gebruikt om mensen te identificeren bij contact met de overheid. Als dat nummer in een betalingskenmerk is verwerkt, kan het ook zichtbaar worden voor andere partijen die bij een betaling betrokken zijn, zoals banken.

De AP ontving hierover klachten van burgers. Volgens de toezichthouder is het gebruik van het BSN in betalingen onnodig, omdat hetzelfde doel ook met een minder gevoelig identificatienummer kan worden bereikt.

In een brief aan de Belastingdienst schrijft de AP: „Het betaalkenmerk met daarin het BSN kan bijvoorbeeld worden vervangen door een ander, minder gevoelig nummer als identifier van de betaling.”

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Belastingdienst stopt uiterlijk eind 2026 met BSN in betalingskenmerken

De Belastingdienst heeft volgens de AP erkend dat er sprake is van overtredingen en werkt inmiddels aan een oplossing. Daardoor verdwijnen de BSN’s uiterlijk eind 2026 uit betalingskenmerken.

Een tweede aanpassing laat langer op zich wachten. Ook in zogenoemde vorderingsnummers zit momenteel nog een BSN verwerkt. De fiscus wil daar uiterlijk in 2032 mee stoppen. Daarvoor moet eerst een groot deel van de verouderde ICT-systemen worden vernieuwd.

Minder kans op misbruik

De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het positief dat de Belastingdienst kiest voor een structurele oplossing, al vindt de organisatie het jammer dat de aanpassing van de vorderingsnummers nog jaren duurt.

Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat de planning wordt gehaald. Zo wordt voorkomen dat BSN’s via betalingsgegevens onnodig worden verspreid en neemt de kans op misbruik van persoonsgegevens af.

Voor burgers verandert er voorlopig weinig zichtbaar, maar achter de schermen moet de maatregel ervoor zorgen dat gevoelige persoonsgegevens beter worden beschermd.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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