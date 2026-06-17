Inspectie slaat alarm: mensen die geen belastingaangifte doen, betalen vaak duizenden euro’s te veel
De Belastingdienst schat inkomens van mensen die geen belastingaangifte doen vaak veel te hoog in. Nieuw onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane laat zien dat betrokkenen daardoor gemiddeld bijna 9000 euro te veel belasting betalen.
Niet iedereen is in staat om zelfstandig belastingaangifte te doen. Sommige mensen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende, terwijl anderen moeite hebben met digitale systemen of het lastig vinden om hulp te vragen. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen een rol spelen. Daarnaast zijn er mensen die er bewust voor kiezen om geen aangifte in te dienen. Dat kan echter vervelende gevolgen hebben.
Wat gebeurt er als je geen belastingaangifte doet?
Als je de belastingaangifte niet hebt gedaan, maakt de Belastingdienst in die gevallen zelf een inschatting van iemands inkomen. In 2022 legde de Belastingdienst 78.600 aanslagen op, gebaseerd op zo’n schatting van iemands inkomen. Er komt ook een boete bovenop, die van honderden euro’s kan uitgroeien tot een bedrag van duizenden euro’s. Bijna veertienduizend mensen deden vervolgens alsnog zelf aangifte, schrijft NU.nl.
Uit de vergelijking van de inspectie blijkt dat de mensen die geen belastingaangifte hebben gedaan, gemiddeld bijna 9000 euro te veel belasting hebben betaald. De Belastingdienst legde op basis van een schatting een gemiddelde aanslag op van bijna 13.000 euro, terwijl het werkelijke bedrag rond de 4000 euro lag.
Hoe een te hoge inkomensschatting toeslagen en DUO beïnvloedt
„Dit kan de bestaanszekerheid raken van mensen die een beroep doen op inkomensafhankelijke regelingen”, schrijft de inspectie. De schattingen van de Belastingdienst komen namelijk ook terecht bij instanties als de Dienst Toeslagen en DUO. Het gevolg kan zijn dat deze mensen bijvoorbeeld te lage of geen toeslagen krijgen.
De inspectie ziet dat de Belastingdienst een groep mensen „niet bereikt en ook niet goed in beeld heeft.” Daarom zou er meer aandacht moeten komen voor het aantal schattingen en de correctheid daarvan.
Belastingdienst opent meer servicepunten voor hulp bij belastingaangifte
Een woordvoerder van de Belastingdienst laat in een reactie weten dat met de komst van meer balies en servicepunten wordt geprobeerd om mensen te helpen die moeite hebben met hun aangifte.
„Als mensen geen aangifte doen, zoekt de Belastingdienst eerst op verschillende manieren persoonlijk contact. Blijft contact uit, dan maakt de Belastingdienst een zo redelijk en zorgvuldig mogelijke schatting van het inkomen. Dat doen we dan met de vaak incomplete gegevens die we hebben.” Het is in het belang van burgers en ondernemers om alle informatie te geven, zodat de Belastingdienst de juiste aangifte kan doen, benadrukt de woordvoerder.
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