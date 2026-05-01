Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Belastingdienst heeft vanaf vandaag een nieuw rekeningnummer: dit betekent het voor jou

De Belastingdienst gebruikt vanaf vandaag nieuwe bankrekeningnummers. Betalen van belasting doe je vanaf nu naar de Rabobank in plaats van ING. Hoe zit dat precies en wat betekent dit voor jou?

Vijf vragen en antwoorden van de dienst zelf.

Waarom is het rekeningnummer van de Belastingdienst veranderd?

De overstap van ING naar Rabobank gebeurt omdat het betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane om de paar jaar opnieuw moet worden ingekocht. Dat doet het ministerie van Financiën. Daardoor kan de Belastingdienst periodiek van bank veranderen.

Vandaag was trouwens ook de deadline om je belastingaangifte te doen. Dit gebeurt er als je te laat bent.

Wat betekent het voor jou?

Dat hangt af van hoe je belasting betaalt. Betaal je belasting met iDEAL | Wero via Mijn Belastingdienst of Mijn Belastingdienst Zakelijk? Of betaal je via automatische incasso? Dan hoef je niets aan te passen. Betaal je jouw belasting via internetbankieren? Of heb je een periodieke overboeking ingesteld, omdat je belasting in termijnen betaalt, bijvoorbeeld per maand voor een betalingsregeling? Dan moet je het rekeningnummer aanpassen.

Dat doe je zodra je een brief of digitale post krijgt met daarin het nieuwe Rabobank-rekeningnummer. Meestal is dit het volgende Rabobank-rekeningnummer: NL04 RABO 0200 1122 44. Let bij het aanpassen van een zelf ingestelde periodieke overboeking wel op dat je deze alleen wijzigt in de periode tussen twee betalingen in. Zo blijft jouw betaling goed verlopen.

Heb je per brief of digitale post nog betaalinformatie ontvangen met het oude ING-nummer? Dan kun je nog via dat rekeningnummer betalen.

Hoe weet je zeker dat je geld overmaakt naar het goede rekeningnummer van de Belastingdienst?

Bij wijzigingen in betaalgegevens is er kans op phishing. Criminelen kunnen valse berichten sturen. Wees daarom alert: de Belastingdienst vraagt je nooit per e-mail, sms, berichten-apps of via de telefoon om je betaalgegevens of om geld over te maken. De Belastingdienst verstuurt alleen betaalinformatie per brief of digitale post in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Twijfel je of een bericht of telefoontje van de Belastingdienst is? Volg dan het stappenplan op belastingdienst.nl/phishing. Controleer altijd of het rekeningnummer in de lijst met rekeningnummers van de Belastingdienst staat op belastingdienst.nl/bank.

Foutje bij belastinggeld overmaken is niet erg

Wat moet je doen als je geld overmaakt naar het oude rekeningnummer van de Belastingdienst?

Dat is niet erg, je betaling komt gewoon binnen bij de Belastingdienst. Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, zorg je ervoor dat het nieuwe rekeningnummer in je adresboek of administratie staat. Betaal je met een zelf ingestelde periodieke overboeking? Pas het rekeningnummer dan ook daarin aan via jouw online bankomgeving. Doe dit wel tussen twee betalingen in. Zo blijft jouw maandelijkse betaling goed gaan.

Waar moet je zijn als het aanpassen van het nieuwe bankrekeningnummer niet lukt?

Als je vragen hebt over de nieuwe rekeningnummers, dan vind je veel informatie op de website van de Belastingdienst: belastingdienst.nl/bank. Heb je vragen over het aanpassen van het rekeningnummer in je eigen online bankomgeving? Dan kun je terecht bij je eigen bank.

Reacties