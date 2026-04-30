Zo voorkom je 469 euro boete die dreigt voor 230.000 Nederlanders

Weet je nog? Voor 1 mei 2026, morgen dus, moet je de Belastingaangifte 2025 indienen. Doe je dat te laat, dan riskeer je een boete vanaf 469 euro, die nog behoorlijk kan oplopen. Er zijn twee logische manieren om de boete te voorkomen.

Jaarlijks is er een groep Nederlanders die vergeet aangifte te doen. Dat zijn de laatste jaren zo’n 230.000 mensen, volgens data van de Belastingdienst.

Hoe hoog is de boete?

Als je niet op tijd de Belastingaangifte 2025 indient – vóór 1 mei 2026 (of vóór 1 september 2026 als je uitstel hebt aangevraagd) – dan krijg je eerst een herinnering en dan een aanmaning. Daarna moet je vanaf de dag van de aanmaning binnen tien dagen je inkomstenbelasting opgeven.

Een deel van de Nederlanders die de aangifte vergeet, doet dit doorgaans alsnog na de aanmaning. De andere groep laat verstek gaan en krijgt een verzuimboete van 469 euro. Daarnaast maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen, waarop een aanslag wordt gebaseerd. Val je in herhaling, dan kan je verzuimboete oplopen tot maximaal 6709 euro. Ook zijn er nog boetes voor het bewust weglaten van delen of de complete Belastingaangifte 2025. En bewust verkeerd invullen levert ook een boete op.

Belastingaangifte 2025 vóór 1 mei 2026 indienen

De eerste manier om een boete te voorkomen is simpel: voor 1 mei 2026 je Belastingaangifte 2025 indienen. Doe hier aangifte. Heel simpel, maar het scheelt veel tijd en geld als je van tevoren deze vier documenten verzamelt.

Als je vóór 1 mei 2026 nog geen inkomstenbelasting hebt gedaan, is er dus nog geen man overboord. Je krijgt eerst een herinnering en dan een aanmaning. Na de aanmaning moet je de Belastingaangifte 2025 binnen tien dagen indienen. Anders krijg je toch echt een boete.

Uitstel aanvragen vóór 1 mei 2026

Je kunt zoals ieder jaar ook uitstel aanvragen voor de Belastingaangifte 2025. Als je dit net als de aangifte zelf vóór 1 mei 2026 doet, dan ben je nog op tijd en voorkom je een boete. Bij uitstel moet je vóór 1 september 2025 aangifte doen. Vraag hier uitstel aan (maar dat moet dus razendsnel).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

