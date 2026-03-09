Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vermogensbelasting (box 3) gaat vaak mis: zo laat je geen geld liggen bij de belastingaangifte 2025

Hoe eerlijk de belasting op vermogen is, zorgt al jaren voor felle discussies. Bij de belastingaangifte over 2025 is het daarom belangrijk goed te controleren hoeveel winst je echt hebt gemaakt.

Ook in de politiek wordt er veel gedebatteerd over een nieuwe manier van belasting heffen op vermogen. Het plan voor een nieuw box 3-stelsel, dat vanaf 2028 moet ingaan, houdt in dat mensen belasting gaan betalen over de waardestijgingen van beleggingen. Ook als papieren winsten nog niet gerealiseerd zijn. Minister Eelco Heinen (Financiën) gaat na veel kritiek daarom terug naar de tekentafel.

Het loont dus om ook bij je aankomende belastingaangifte goed te controleren: betaal je belasting over de juiste bedragen, en is wat je moet betalen ook terecht?

Belasting op vermogen

Op dit moment worden vermogens nog belast op basis van fictieve winsten, die verschillen voor bijvoorbeeld spaargeld en aandelen. Ook die manier van belasting heffen leidde de afgelopen jaren tot veel kritiek. Als je geen winst hebt gemaakt op je belegging, zou je toch belasting betalen over die ‘fictieve winst’. Maar als je kunt aantonen dat je niet zoveel winst hebt geboekt, is er geen reden tot paniek, legt NU.nl uit.

Wie het niet eens is met de veronderstelde rendementen van de fiscus, kan dit jaar voor het eerst via het belastingformulier zelf gebruikmaken van de ’tegenbewijsregeling’. Eerder moest je daar een apart document voor invullen.

Je kunt nu direct aangeven wat het werkelijke rendement is geweest. Als je minder rendement hebt behaald, betaal je ook minder belasting. Heb je meer rendement behaald, dan hoef je geen extra belasting te betalen.

Hoe werkt de waardestijging?

Wat belangrijk is om op te letten, is hoe de waarde van je bezittingen zich in 2025 heeft ontwikkeld. „Als je bezittingen in waarde zijn gestegen, moet je die waardestijging ook meenemen”, zegt Peter Beets, expert vermogensbeheer bij ABN AMRO MeesPierson tegen NU.nl. Doe dat dus niet alleen als je bijvoorbeeld beleggingen of een tweede woning hebt verkocht.

„Waardedalingen mogen ook worden meegenomen”, vervolgt Beets. „Maar gezien de koersontwikkeling en de ontwikkeling van de WOZ-waardes in 2025 zullen niet veel mensen daar in dat jaar mee te maken hebben gehad.”

Ook goed om te weten: voor spaargeld en banktegoeden gebruikt de Belastingdienst een vast, fictief rendement van 1,37 procent. Dat betekent dat de fiscus ervan uitgaat dat je met je spaargeld een bepaald percentage verdient, ongeacht wat je werkelijk aan rente hebt ontvangen. Bij een spaartegoed van 100.000 euro berekent de Belastingdienst het rendement als volgt: 1,37 procent van honderdduizend euro = 1370 euro. Over díé 1370 euro betaal je vervolgens belasting, niet over je hele spaartegoed, maar over dat berekende rendement.

Beleggingen in box 3

Hoeveel belasting betaal je dan over bijvoorbeeld beleggingen? Voor beleggingen en onroerend goed geldt een fictief rendement van 5,88 procent. Wie een vakantiehuis heeft in het buitenland, kan een beroep doen op een vrijstelling. Landen doen dat om te voorkomen dat mensen in beide landen belasting betalen.

Onder beleggingen vallen aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. „Soms rekenen mensen die een beleggingsportefeuille van 130.000 euro hebben dat volledig onder beleggingen”, zegt zelfstandig fiscaal expert Cor Overduin. „Maar dat is niet per se terecht. Als 30.000 euro daarvan als saldo op een effectenrekening staat, dan kun je dat beter bij je banktegoeden opschrijven. Daar geldt een lager rendement voor”, legt Overduin uit.

Hypotheekrenteaftrek bij partners

Ook bij hypotheekrente is het opletten geblazen. Een belangrijke tip van vermogensadviseur Beets is om niet klakkeloos de betaalde hypotheekrente bij de partner met het hoogste inkomen af te trekken. Eerder leek dat logischer, maar lagere inkomens hebben sneller recht op hogere kortingen.

„Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting bij de inkomstenbelasting. Die korting wordt alleen lager naarmate je inkomen toeneemt”, zegt Beets. Met ingang van 2025 wordt hierbij ook gekeken naar het inkomen in box 3.

Dat betekent volgens Beets dat fiscale partners goed moeten kijken wat de voordeligste verdeling is. „Dat kan via een rekentool in het aangifteprogramma. Die berekening kan bijna niet fout gaan”, zegt Beets. „Mensen laten vaak geld liggen bij het verdelen van vermogen tussen partners. Het is complex. Om het echt te snappen, moet je eigenlijk een halve belastingadviseur zijn. Maar een paar honderd euro is zo verdiend.”

Goed om te controleren in je belastingaangifte

Wat altijd handig is, is er goed voor zorgen dat de ingevulde bedragen horen bij de juiste datum die is gebruikt in box 3. De peildatum voor deze aangifte is januari 2025. Voor woningen in box 3, zoals vakantiewoningen, geldt altijd de waardepeildatum van het jaar ervoor, dus 1 januari 2024.

Let op of er misschien toch gegevens ontbreken. „Soms zie ik dat niet alle leningen in de vooringevulde aangifte staan, dus de rest moet je zelf aanvullen. Maar mensen doen dat niet altijd”, zegt Overduin. Hij geeft als voorbeeld borgsommen. „Als je een woning verhuurt, krijg je meestal een borgsom. Die moet je ooit terugbetalen. Dat is dus een box 3-schuld.”

Ook bedragen uit erfenissen moet je goed controleren. Overduin: „Misschien is het geld alvast verdeeld, of is er een vrijstelling.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:





Reacties