WOZ-waarde stijgt met ruim 10 procent, maak je kans als je bezwaar maakt?

De WOZ-waarde in ons land stijgt voor eigenaren van een huis dit jaar gemiddeld met 10,5 procent. Dat percentage heeft de Waarderingskamer berekend. Het levert zorgen op onder mensen met een koophuis, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) vandaag. Als zij bezwaar maken tegen de stijging, is er dan kans van slagen?

Nederlandse gemeenten gaan ‘nu’ de beschikkingen WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) versturen. Dat roept veel vragen op bij huiseigenaren. Een hogere WOZ-waarde heeft namelijk direct invloed op belastingen zoals de onroerendezaakbelasting. Dus rijst de jaarlijkse vraag: is deze waardestijging terecht voor mijn woning?

Eerder deze maand kwam WOZ ook aan de orde in Metro’s rubriek De Spaarrekening. IT-specialist Ricardo (42) sprak daarbij over sparen en vond vooral: „Die WOZ-aanslag voelt altijd als een mokerslag.”

75 procent huiseigenaren overweegt bezwaar

Voor veel mensen wordt qua gemeentelijke woonlasten dit jaar de grens van 1000 euro doorbroken. Bezwaar maken tegen je WOZ-schikking is dan zo’n gekke gedachte niet, als je kans maakt. Bijna 75 procent van de huiseigenaren overweegt bezwaar te maken bij een stijging van 10 procent of meer, blijkt uit een recente peiling van Vereniging Eigen Huis. En dat is nu met 10,5 procent dus het geval.

Volgens algemeen directeur Cindy Kremer is de onrust begrijpelijk. „Een hogere WOZ-waarde is niet per definitie onjuist. Het is echter wel belangrijk om goed te controleren of de gegevens over jouw woning kloppen.”

In de Telegraaf-video boven dit artikel hoor je hoe je je WOZ kunt checken: „Dat kan honderden euro’s schelen.”

🏡 Wat is WOZ? WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en komt van de Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken. Vóór de invoering van die wet mocht je als belastingplichtige zelf de waarde van je huis bepalen, maar sinds 1994 doen gemeenten dat. Dat maakt het makkelijker om zo eerlijk mogelijk belastingen te heffen op basis van één en dezelfde woningwaarde, die overal op dezelfde manier wordt vastgesteld. Bron: Vereniging Eigen Huis.

Waarom stijgt de WOZ zo hard?

De WOZ-waarde loopt altijd een jaar achter. De beschikking die huiseigenaren nu ontvangen, is gebaseerd op woningverkopen in de periode rond 1 januari 2025. De beschikking van vorig jaar keek dus naar verkopen rond 1 januari 2024. Omdat de huizenprijzen tussen die twee peildata sterk zijn gestegen, valt de WOZ-stijging nu zo hoog uit.

Wat kun je zelf doen als je twijfelt aan jouw waarde?

Twijfel je of de vastgestelde WOZ-waarde klopt, vraag dan het taxatieverslag van de gemeente op en neem het goed door. Kijk of de gegevens over jouw woning juist zijn, zoals de oppervlakte of het bouwjaar. Let er daarnaast op dat er geen zaken zijn opgenomen die jouw woning helemaal niet heeft, zoals een dakkapel of garage.

Kijk ook of de staat van onderhoud realistisch is weergegeven. Vergelijk daarna jouw woning met de referentiewoningen die de gemeente heeft gebruikt. Soms zijn die luxer of beter onderhouden dan jouw woning, wat een te hoge waardering kan verklaren. In veel gemeenten kun je met een taxateur spreken, wat vaak al duidelijkheid geeft.

Blijkt uit je controle dat de WOZ-waarde mogelijk te hoog is, dan kun je zelf bezwaar indienen. Dat kan via de gemeentelijke website of met een eigen brief. Vereniging Eigen Huis raadt het gebruik van zogeheten no cure no pay-bureaus af, omdat hun proceskostenvergoedingen uiteindelijk door alle inwoners worden betaald via de lokale belastingen. Bovendien werken sommige bureaus met doorlopende machtigingen, waardoor mensen zonder het te weten meerdere jaren achter elkaar bezwaar laten indienen.

Gratis check

Met de gratis WOZ-waardecheck van Vereniging Eigen Huis – die vind je hier – zie je binnen enkele klikken of bezwaar maken zinvol kan zijn. Wie daarna meer onderbouwing wil, kan tegen betaling een uitgebreid WOZ-waardecheckrapport opvragen met een waardebepaling en vergelijkbare woningen.

