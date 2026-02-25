Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit betekent de NAVO-taks voor jouw portemonee

Het nieuwe kabinet-Jetten wil een NAVO-taks heffen om de defensie-uitgaven te kunnen betalen. Mensen die modaal verdienen, houden daardoor enkele tientjes minder per maand over in de portemonnee. Hogere inkomens zien hun inkomen zelfs met 800 euro per jaar slinken.

Dat schrijft De Telegraaf.

💶 Wat is de NAVO-taks? De NAVO-taks is de naam voor een nieuwe maatregel waarmee het kabinet een deel van de oplopende defensie-uitgaven wil betalen. Nederland moet de komende jaren flink meer investeren om aan de NAVO-norm te voldoen. Daarvoor wordt extra geld gezocht. Dat gebeurt via het belastingsysteem. De regering wil belastinggrenzen en heffingskortingen in 2027 en 2028 niet laten meestijgen met de inflatie. Daardoor schuiven inkomens sneller door naar hogere belastingschijven en houden veel mensen netto minder over. In het coalitie-akkoord van D66, VVD en CDA wordt gesproken van een ‘vrijheidsbijdrage’.

Dit betekent de NAVO-taks voor huishoudens

Het ministerie van Financiën komt met dat inzicht na vragen van de Tweede Kamer over het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA, schrijft de krant. Berekeningen laten zien hoeveel de stille belastingverhoging bepaalde inkomensgroepen gaat kosten.

Het besteedbare inkomen van een stel dat allebei modaal verdient (48.000 euro bruto per jaar), valt in 2028 zo’n 580 per jaar lager uit. Dat is bijna 50 euro per maand. Bij een alleenstaande met een modaal inkomen gaat het om 290 euro per jaar (bijna 25 euro per maand). Een alleenstaande die van AOW leeft gaat er 110 euro per jaar op achteruit (bijna een tientje per maand).

In tegenstelling tot vakbond FNV denkt het ministerie niet dat lagere inkomens meer last hebben van de maatregelen. De laagste inkomens zouden relatief gezien zelfs een stukje minder inkomensverlies hebben dan midden- en hoge inkomens.

Wat doet het verhoogde eigen risico met de zorgpremie?

Kabinet-Jetten verhoogt ook het eigen risico naar naar 460 euro komend jaar. Waar Centraal Planbureau denkt dat dit in 2030 520 euro zal zijn, gaat het ministerie van Financiën uit van 495 euro. Het ministerie denkt dat de zorguitgaven minder hard groeien.

‘Financiën’ heeft ook uitgerekend wat de verhoging doet met de hoogte van de zorgpremie. De verwachting is dat de premie in 2027 met zo’n 5 euro omlaag gaat, omdat er minder zorgkosten worden gemaakt.

Máár: die meevaller merk je straks niet. Het kabinet zet er een belastingverhoging tegenover, omdat de lagere premies ervoor zorgen dat de schatkist minder wordt gevuld. Het is nog niet bekend hoe dat er precies uit gaat zien en moet op Prinsjesdag blijken. Het ministerie van Financiën rekende wel al voor dat er bijvoorbeeld een verhoging van 0,2 procentpunt van de belastingtarieven voor lage en middeninkomens nodig is.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties