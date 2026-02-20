Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Coalitie verhoogt belastingtarieven om 5 miljard op te halen

De tarieven van de inkomstenbelasting stijgen toch met de plannen van coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Uit het coalitieakkoord werd eerder al duidelijk dat de schijven van de inkomstenbelasting minder meegroeien met de inflatie, waardoor mensen meer belasting betalen. Maar de analyse van het akkoord door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat ook de belastingpercentages zelf stijgen om 5 miljard euro extra te innen.

Door andere coalitieplannen op het gebied van de zorg krijgt de overheid minder geld binnen via de zorgpremies. Gezinnen zijn daardoor samen 5,7 miljard euro minder kwijt aan premies, terwijl bedrijven 1,6 miljard euro besparen.

Om te voorkomen dat het begrotingstekort oploopt, kiest de coalitie ervoor om dat geld ergens anders weer binnen te halen. Dat gebeurt grotendeels via de percentages van de inkomstenbelasting. Nog eens 700 miljoen euro wil de coalitie besparen op de zorgtoeslag.

Zorgpremie

Hoeveel de belastingpercentages door het coalitieakkoord omhooggaan, verschilt per jaar, licht een woordvoerder van het CPB toe. In 2030 stijgen de tarieven van de eerste twee schijven met 0,93 procentpunt. Op dit moment zijn die tarieven respectievelijk 35,75 en 37,56 procent. Het tarief van de bovenste belastingschijf blijft hetzelfde.

De lagere zorgpremie is zichtbaarder dan de hogere inkomstenbelasting. Dat komt doordat de premie wordt afgeschreven van de bankrekening van Nederlanders, terwijl de inkomstenbelasting wordt ingehouden op het salaris. In de praktijk kunnen de twee dus min of meer tegen elkaar worden weggestreept.

ANP

