Belasting betalen over aandelen, crypto en spaargeld wordt ingewikkelder: dit verandert vanaf 2028

Wie spaart, belegt of cryptomunten heeft, krijgt vanaf 2028 te maken met een nieuwe manier van belasting betalen. Na jaren van politieke discussies gaat box 3 opnieuw op de schop. Volgende week stemt de Tweede Kamer naar verwachting in met het nieuwe stelsel, dat zo’n 3,4 miljoen Nederlanders raakt.

De belangrijkste verandering: de Belastingdienst stapt af van het oude systeem met vaste, fictieve rendementen en gaat uit van wat mensen écht verdienen met hun vermogen. Dat klinkt eerlijker, maar betekent ook meer administratie.

Belasting over een geschat rendement

Sinds 2001 betaalden spaarders en beleggers belasting over een geschat rendement, ongeacht wat ze werkelijk verdienden. De Hoge Raad maakte daar in 2021 een einde aan, omdat vooral spaarders hierdoor te veel belasting betaalden. Sindsdien werkt de politiek aan een nieuw systeem, maar dat bleek technisch en politiek lastig.

💶 Wat is box 3? Box 3 is het deel van de inkomstenbelasting waarin de Belastingdienst belasting heft over je vermogen. Het gaat om geld en bezittingen die je hebt naast je inkomen uit werk en je eigen woning. Onder box 3 valt: spaargeld op betaal- en spaarrekeningen

beleggingen zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen

cryptomunten

een tweede woning, zoals een vakantiehuis

uitgeleend geld Schulden mogen in box 3 worden afgetrokken van het vermogen. Daarnaast geldt een heffingsvrij bedrag: over dat deel van je vermogen betaal je geen belasting. Alleen het vermogen boven die grens wordt belast. Het heffingsvrije bedrag is 59.357 euro voor alleenstaanden, 118.714 euro voor fiscaal partners.

Wat wordt het nieuwe systeem voor belasting over spaargeld?

Vanaf 2028 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten vermogen. Over spaargeld, aandelen en cryptomunten betaal je jaarlijks belasting over het daadwerkelijke rendement. Gaat de waarde omhoog, dan reken je dat jaar af met de Belastingdienst, ook als je niets verkoopt.

Voor een tweede woning en aandelen in startende bedrijven geldt iets anders: daar betaal je pas belasting op het moment dat je verkoopt. Die combinatie is een compromis tussen partijen die belasting willen heffen over jaarlijkse waardestijging en partijen die juist alleen bij verkoop willen afrekenen.

Metro onderzocht eerder hoeveel contant spaargeld je belastingvrij in huis mag hebben in 2026.

Meer papierwerk

Het nieuwe systeem is wel wat ingewikkelder dan voorheen. Beleggers en cryptobezitters moeten beter bijhouden wat hun vermogen doet en welk rendement ze behalen. Banken kunnen een deel van die gegevens automatisch aanleveren, maar niet alles. Vooral bij crypto en vastgoed komt meer eigen administratie kijken.

In de Tweede Kamer klinkt veel kritiek. Het voorstel wordt door meerdere partijen te complex gevonden. Toch stemt een ruime meerderheid ermee in, omdat uitstel duur is. Door de tijdelijke oplossingen van de afgelopen jaren loopt de staat jaarlijks zo’n 2,4 miljard euro mis aan belastinginkomsten.

De coalitie van D66, VVD en CDA ziet het nieuwe stelsel vooral als tussenstap. In het coalitieakkoord staat dat box 3 uiteindelijk moet doorgroeien naar een systeem waarbij je alleen belasting betaalt bij verkoop van vermogen. Dat kan op zijn vroegst in 2029 ingaan, omdat de wetgeving en de systemen van de Belastingdienst eerst moeten worden aangepast.

Wat gebeurt er tot 2028?

In 2026 en 2027 mogen belastingbetalers nog kiezen tussen belasting over het werkelijke rendement en het oude forfaitaire rendement. Vanaf 2028 verdwijnt die keuze en betaalt iedereen belasting over wat er echt is verdiend.

Intussen blijft de Belastingdienst ook bezig met het verleden: naar schatting moeten ongeveer twee miljoen mensen nog compensatie krijgen omdat zij eerder te veel box 3-belasting hebben betaald. De hervorming is dus nog lang niet klaar, maar vanaf 2028 verandert er in elk geval veel voor spaarders en beleggers.

