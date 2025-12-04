Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zzp’ers lopen duizenden euro’s per jaar mis, zo krijg je dat geld wél

Veel zelfstandige ondernemers lopen jaarlijks duizenden euro’s mis, omdat ze hun jaarruimte niet benutten. Dat blijkt uit nieuw pensioenonderzoek van Knab onder 1055 zzp’ers. Maar wat is je jaarruimte precies? En hoe kun je ervoor zorgen dat je vanaf nu je belastingvoordeel niet laat liggen?

Uit het onderzoek van Knab blijkt dat zzp’ers dit jaar maar liefst 4800 euro aan belastingvoordeel laten liggen door onbenutte jaarruimte. Omgerekend komt het erop neer dat zzp’ers jaarlijks ruim 4,5 miljard euro laten liggen. Slechts 4 procent van de ondervraagde ondernemers blijkt zijn jaarruimte wel volledig te benutten, terwijl 50 procent aangeeft er helemaal niks mee te doen. Meer dan de helft weet niet precies wat jaarruimte betekent.

Wat is jaarruimte?

Jaarruimte is het bedrag dat je als zelfstandig ondernemer fiscaal voordelig mag inleggen voor je pensioen. Deze inleg is aftrekbaar van box 1, waardoor je direct minder belasting hoeft te betalen. Over de latere uitkering wordt op dat moment wel belastingvoordeel geheven. Door voor het eind van het jaar je jaarruimte te storten op je pensioenrekening, krijg je het volgende jaar tussen de 37 procent en 49 procent van dat bedrag terug via de belasting.

Veel zzp’ers weten dat niet of hebben er een verkeerd beeld van. „Veel ondernemers denken dat jaarruimte alleen belastinguitstel is. Maar dat klopt niet”, zo legt Knab-financieel expert Oskar Barendse uit. „Je betaalt nu – vaak in de duurste jaren van je leven – minder inkomstenbelasting. Tijdens je pensioen betaal je over de uitkering wel belasting, maar vaak tegen een lager tarief. Het voordeel is dus heel concreet en heel direct.”

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Hoe hoger de winst van een zpp’er, hoe hoger de kennis

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat mensen die meer verdienen, vaak ook meer kennis hebben over de fiscale regeling. Bij een winst onder 30.000 euro kent slechts een minderheid begrippen als jaarruimte of lijfrente. Terwijl bij winsten boven de 70.000 euro maar liefst 70 procent de begrippen kent.

Op de vraag of mensen met de kennis van nu wél in actie gaan komen, geeft 52 procent van de ondervraagden aan dat ze dat gaan doen. Een deel – 33 procent – twijfelt nog en 15 procent geeft aan dat de kennis over de fiscale regeling voor hen helemaal geen verschil maakt.

Zorgen om pensioen bij zzp’er

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel zzp’ers zich zorgen maken over hun pensioen. Slechts 58 procent van de ondervraagden heeft een goed beeld van hun toekomstige pensioeninkomen. Vooral ondernemers onder de 50 jaar missen overzicht, terwijl dat volgens KNAB juíst een groep is die belangrijke keuzes moet maken. Maar liefst 44 procent van van de zzp’ers zou – als ze de tijd terug konden draaien – eerder starten met pensioenopbouw.

Zoveel kost het een zzp’er per maand als hij of zij ziek is, hun buffer is vaak binnen een jaar verdampt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties