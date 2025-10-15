Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honderdduizenden mensen kunnen geld terugkrijgen van de Belastingdienst, gaat om deze groepen

Een blauwe envelop brengt niet altijd goed nieuws met zich mee, maar voor zo’n 420.000 mensen binnenkort wel. Zij kunnen een brief op de deurmat verwachten waarin staat dat ze mogelijk geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Het gaat hierbij om een groep gepensioneerden en jongeren. Waarom zij geld terugkrijgen en hoeveel lees je hier.

De groep gelukkigen zijn mensen die geen aangifte hebben gedaan over 2024. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die net hun eerste vakantiebaantje in de supermarkt hebben gehad. Zij zijn niet verplicht om aangifte te doen en doen dit dan ook vaak niet. En dat is volgens de Belastingdienst zonde. Zij krijgen daarom een brief waarin staat dat ze waarschijnlijk alsnog geld terugkrijgen als ze alsnog aangifte doen. Bij 15- tot 17-jarigen gaat het gemiddeld om 250 euro. Voor 18- tot 23-jarigen kan het zelfs oplopen tot 579 euro.

Waarom geldteruggave?

Werkgevers houden vaak standaard belasting in op het loon, maar jongeren hebben recht op heffingskortingen, zoals arbeidskorting en algemene heffingskorting. Hierdoor hoeven ze minder belasting te betalen. In sommige gevallen is het inkomen van jongeren echter te laag om de volledige heffingskorting te benutten, terwijl er wel belasting is ingehouden. Dat bedrag kunnen zij dan terugvragen.

Specifieke groep gepensioneerden

Daarnaast is er ook nog een groep gepensioneerden die geld terug kan verwachten. Het gaat hierbij specifiek om ouderen met meerdere kleine pensioenen die mogelijk te veel inkomstenbelasting betalen. Dat gebeurt wanneer pensioenfondsen belasting inhouden zonder rekening te houden met speciale heffingskortingen voor ouderen.

Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, heb je daar recht op. Omdat deze mensen meerdere uitkeringen krijgen, kan het gebeuren dat ze de heffingskorting niet volledig benutten. In dat geval hebben ze dus te veel belasting betaald en kunnen ze geld terugkrijgen. Het is niet duidelijk hoe hoog dit bedrag kan zijn.

Wat gebeurt er met het pensioen bij overlijden? Als iemand overlijdt tijdens het dienstverband, binnen een half jaar na uitdiensttreding of na een vrijwillige verlenging vóór de pensioendatum, is er vaak een regeling getroffen voor de partner. Hij of zij ontvangt dan een levenslang nabestaandenpensioen. Dat is ongeveer 40 procent van het salaris van de overledene. Hiervoor gelden wel een paar voorwaarden: er moet sprake zijn van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract. In het laatste geval is het belangrijk dat de partner officieel is aangemeld bij het pensioenfonds. Met de nieuwe pensioenregeling kan dit ook met een samenlevingsverklaring. Als iemand na de pensioendatum overlijdt, dan krijgt de partner maandelijks een bedrag dat kan oplopen tot ongeveer 70 procent van het pensioen, weet Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Hoe weet je of je geld terugkrijgt?

Iedereen die eventueel aanspraak maakt op teruggave van geld, krijgt een brief van de Belastingdienst. Je bent niet verplicht om alsnog aangifte te doen, maar het kan je wel geld opleveren. Als je recht hebt op een teruggave over 2024, dan is het volgens de Belastingdienst slim om te controleren of je dat voor eerdere jaren ook nog kan doen. Dat kan tot vijf jaar terug.

Teruggave van te veel betaalde vermogensbelasting is gestart: zo weet jij of je geld terugkrijgt.

Reacties