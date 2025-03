Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wanneer kun je geld van de Belastingdienst op je rekening verwachten als je aangifte hebt gedaan?

Sinds 1 maart kan het weer: belastingaangifte over 2024 doen. Als je gelukt hebt, krijg je geld terug van de Belastingdienst. Maar wanneer kun je dat geld op je rekening verwachten nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan?

Wanneer de Belastingdienst het geld dat je eventueel terugkrijgt, stort, hangt af van wanneer je zelf aangifte hebt gedaan.

Geld terug na belastingaangifte

Eerder vertelde Metro je al welke kosten je met je aangifte inkomstenbelasting terug kunt krijgen. Mocht dat zo zijn, en is de Belastingdienst jou geld schuldig, krijg je je geld binnen een week nadat je de voorlopige aanslag ontvangt. Op die aanslag, of die nou digitaal of fysiek op de mat ploft, staat een datum. In de week erna staat het bedrag hoogstwaarschijnlijk op je rekening.

Goed: wanneer krijg je dan die aanslag? Dat ligt aan de datum van je belastingaangifte. Als je voor 1 april aangifte hebt gedaan, ontvang je die brief nog voor 1 juli. Met een beetje geluk betaalt de Belastingdienst dus ergens in de eerste week van juli uit. Heb je na 1 april aangifte gedaan? Dan kan het wat langer duren, tot drie maanden nadat je de aangifte doet. Je hebt tot uiterlijk 1 mei om de aangifte in te dienen.

Hoe haal je het meeste uit je belastingaangifte?

Om optimaal gebruik te maken van de aftrekposten, houd je bij je belastingaangifte rekening met het volgende:

Doe op tijd aangifte : hoe eerder je het regelt, hoe sneller je eventueel geld terugkrijgt, zoals hierboven ook aangegeven is.

: hoe eerder je het regelt, hoe sneller je eventueel geld terugkrijgt, zoals hierboven ook aangegeven is. Bewaar alle bonnetjes en facturen : zonder bewijs kun je geen aftrek claimen.

: zonder bewijs kun je geen aftrek claimen. Gebruik online belastingtools : er zijn diverse websites en programma’s die helpen bij het berekenen van aftrekposten.

: er zijn diverse websites en programma’s die helpen bij het berekenen van aftrekposten. Vraag advies aan een belastingadviseur: vooral bij complexe kosten kan professioneel advies lonen.

Wie moet belastingaangifte doen? Als je een aangiftebrief van de Belastingdienst ontvangt of een melding krijgt in je berichtenbox op mijnoverheid.nl, ben je verplicht om aangifte te doen. Heb je geen bericht gekregen? Dan kan het alsnog slim zijn om aangifte te doen, bijvoorbeeld als je recht hebt op aftrekposten. Dat geldt vooral voor ouderen en chronisch zieken. Ook als je toeslagen ontvangt, kan aangifte doen financieel voordelig zijn.

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Reacties