Huiseigenaren opgelet: zo gebruik je je belastingaangifte optimaal om geld terug te krijgen

Als je in 2024 een huis hebt gekocht, verkocht, verbouwd of verduurzaamd, kun je mogelijk profiteren van belastingvoordelen binnen je belastingaangifte. Dat tipt de Belastingdienst.

Sids 1 maart kan – of nou ja, moet – het weer: belastingaangifte doen. Veel mensen waren er vroeg bij, tussen middernacht en 07.00 uur in de nacht van 28 februari op 1 maart kreeg de Belastingdienst al 85.000 aangiften binnen, 9000 meer dan vorig jaar op dat tijdstip. Eerder vertelde Metro je al welke kosten je terug kunt krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2024.

De aangifte moet uiterlijk 1 mei worden ingediend bij de Belastingdienst. Heb je meer tijd nodig? Dan kun je uitstel aanvragen. Doe je aangifte vóór 1 april, dan ontvang je uiterlijk 1 juli bericht van de Belastingdienst. Ook wordt een eventuele teruggave sneller uitbetaald. Als je geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen. Op basis van deze schatting krijg je een aanslag, plus een verzuimboete.

Besparen op je belastingaangifte als huiseigenaar

Vaak kun je onder voorwaarden de financieringskosten en betaalde hypotheekrente aftrekken, adviseert de Belastingdienst. Het eerste waar je op moet letten, is welke financieringskosten je kunt aftrekken. Kosten die je maakt voor het afsluiten of oversluiten van je hypotheek of lening zijn namelijk vaak aftrekbaar. Als je in 2024 een huis kocht, gaat dit bijvoorbeeld om notariskosten voor de hypotheekakte en de advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur. Als je een hypotheek hebt overgesloten, gaat het bijvoorbeeld ook nog om taxatiekosten.



Ook als je je huis in 2024 verduurzaamd hebt, met bijvoorbeeld spouwmuur- of vloerisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, zijn de kosten die je maakte voor het afsluiten van een lening vaak aftrekbaar. Máár: als je met eigen geld betaalde voor het verbouwen of onderhouden van de woning, dan kun je niets aftrekken in de belastingaangifte.

Als je een hypotheek afsluit, mag je de hypotheekrente meestal jaarlijks aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. De belangrijkste voorwaarde is dat je de lening gebruikt voor de aankoop of verbouwing van je eigen woning en de hypotheek binnen 30 jaar aflost, waarbij je elk jaar een deel aflost.

Als je je woning met overwaarde verkocht

Verkocht je jouw woning in 2024 met overwaarde? En heb je die overwaarde niet gebruikt voor je nieuwe woning, maar heb je voor dat bedrag een lening afgesloten? Dan mag je de hypotheekrente over dat deel van de lening niet aftrekken. Ook de financieringskosten voor die lening mag je dan niet aftrekken. Als je je hypotheek in 202 hebt verhoogd, dan mag je de hypotheekrente wél aftrekken (onder bepaalde voorwaarden).

Tot slot: als je van plan bent om in je belastingaangifte financieringskosten en hypotheekrente af te trekken, bewaar je documenten dan goed. Dat is ook voor andere situaties handig. Denk aan afrekeningen van de notaris en de documenten van je hypotheekwijziging. Ook als je een lening bent aangegaan voor een verbouwing moet je kunnen aantonen dat je de lening daarvoor hebt gebruikt.

