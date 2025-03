Deel dit artikel: Share App Mail Pin

5 vragen over je eerste belastingaangifte: hoe zit het met crypto en wat kun je terugkrijgen?

Je hebt misschien wel je eerste ‘echte’ baan te pakken, bent net 18 geworden of neemt je belastingaangifte uit handen van je ouders (mochten die het een aantal jaar na je 18e voor je hebben gedaan). Kortom: je gaat voor het eerst belastingaangifte doen. Wat moet je daar allemaal voor weten? De Belastingdienst beantwoordt voor Metro allerlei handige vragen over de aangifte inkomstenbelasting.

1. Wanneer moet ik belastingaangifte doen?

Belastingaangifte doen kan vanaf 1 maart en de aangifte moet uiterlijk 1 mei worden ingediend bij de Belastingdienst. Heb je meer tijd nodig? Dan kun je uitstel aanvragen. Doe je aangifte vóór 1 april, dan ontvang je uiterlijk 1 juli bericht van de Belastingdienst. Ook wordt een eventuele teruggave sneller uitbetaald. Hier lees je wanneer je je geld van de Belastingdienst krijgt, mocht dat zo zijn.

Als je aangifte moet doen, heb je daarover een brief ontvangen. Maar ook als je geen brief hebt ontvangen, kan aangifte doen handig zijn, omdat je mogelijk geld terugkrijgt.

2. Wat heb ik nodig om belastingaangifte te doen?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Verzamel deze documenten en gegevens, zodat je de vooraf ingevulde gegevens snel kunt controleren:

Je DigiD;

Je rekeningnummer;

Je jaaropgaaf van je werkgever (deze ontvang je in januari of februari);

De jaaroverzichten van je betaal- en spaarrekeningen, en – als je die hebt – beleggings- en cryptobezittingen.

Ook bonnetjes en facturen kunnen geld opleveren. De complete lijst van benodigdheden vind je hier.

3. Welke aftrekposten zijn er en kan ik die gebruiken?

Aftrekposten zijn zaken die je van je inkomen kunt aftrekken. Vaak hoef je dan minder te betalen aan de Belastingdienst, of krijg je zelfs geld terug. Onder meer deze dingen kunnen aftrekposten zijn:

Zorgkosten die niet vergoed zijn en niet binnen het eigen risico vielen (zoals tandartskosten of fysiotherapie). Tip: zorg ervoor dat je betalingsbewijzen bewaart als je kosten wilt aftrekken.

Reiskosten als je geen (volledige) reiskostenvergoeding krijgt van je werkgever.

Via de website van de Belastingdienst vind je meer uitleg over welke aftrekposten mogelijk op jou van toepassing zijn.

4. Is mijn partner ook mijn fiscale partner?

Bij het voorbereiden op je belastingaangifte heb je vast weleens gehoord van een fiscaal partner. Maar wanneer is iemand nou je fiscale partner? Stel je hebt een relatie, maar jullie wonnen allebei nog bij jullie ouders, of jullie wonen wel uit huis, maar apart: dan zijn jullie geen fiscaal partners.

Je bent wel fiscaal partners als je bijvoorbeeld getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Mocht je een fiscaal partner hebben, doe dan ook samen aangifte. Dat scheelt je tijd en zo voorkom je ook dat je iets vergeet. Je kunt zelfs geld besparen door dit samen te doen.

5. Hoe zit het met crypto bij belastingaangifte?

Misschien heb je wel allerlei dingen belegd in crypto, moet je dat dan ook aangeven in je aangifte inkomstenbelasting? Kort antwoord: ja. Het maakt deel uit van je vermogen en dat moet je dus aangeven. Dat doe je in box 3, onder overige bezittingen.

