Woonlasten gaan omhoog door bezuinigingen, dit merk jij ervan

Gemeentes krijgen straks minder geld van het Rijk en dat betekent dat de gemeente vanwege ‘ravijnjaar’ 2026 ergens op moet bezuinigen. En dat gaan vooral inwoners van bepaalde gemeenten voelen in hun portemonnee en voorzieningen.

We voelen tegenwoordig overigens wel meer in onze portemonnee. Zoals de duurdere A-merken in de supermarkt, gasprijzen en de stijgende gemeentelijke heffingen.

Bezuinigingen gemeentes door ‘ravijnjaar’ 2026

De gemeente krijgt straks 2,4 miljard euro minder te besteden van het Rijk. Naar verwachting komt 75 procent van de gemeenten hierdoor in de rode cijfers terecht. En dat betekent dat de lokale beleidsmakers dat gat ergens moeten dichten. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bij een vijfde van de gemeentes de onroerendezaakbelasting (OZB) met meer dan tien procent omhoog.

Wat is ozb-belasting? De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die huiseigenaren en bedrijven aan de gemeente betalen. Hoe duurder je huis of pand, hoe hoger de ozb. Gemeenten gebruiken dit geld voor bijvoorbeeld wegen, straatverlichting en afval.

Woonlasten omhoog

VEH-woordvoerder Hans André de la Porte legt tegen EenVandaag uit dat sommige gemeenten die verhoogde ozb proberen te compenseren met een iets lagere riool- of afvalstoffenheffing. „Maar die ozb is niet na één jaar weg en gaat er op lange termijn dus echt wel inhakken, ondanks die compensatie.”

En dat betekent dat de woonlasten omhoog gaan. Bovendien komt de woningbouw financieel ernstig in de knel. Samen met de riool- en afvalstoffenheffing komt de gemiddelde aanslag voor huiseigenaren dit jaar iets boven de 1000 euro uit.

Ook bezuinigen op sportclub en zwembad

Ook klinkt dat de gemeente moet bezuinigen op publieke voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheken, het zwembad, andere sportfaciliteiten, ontmoetingsplekken voor jongeren en de buurtbus.

Wethouder Stephanie Onclin (VVD) van Zaanstad stuurde samen met nog 46 andere VVD-wethouders een brandbrief naar de landelijke VVD. Daarin delen de wethouders hun zorgen over de bezuinigingen voor gemeenten. En ze noemen 2026 dus het ‘ravijnjaar’. Volgens EenVandaag stellen ze dat het door deze bezuinigingen niet langer lukt „om te staan voor onze inwoners en ondernemers”.

Inwoners de dupe

„Twee derde van onze taken worden bepaald door wettelijke regelingen. Eigenlijk krijgen we daar al te weinig geld voor. Maar dat betekent dat er maar een klein stukje overblijft waar wij echt zelf keuzes kunnen maken. En dat is juist het stukje wat inwoners écht belangrijk vinden: de openbare ruimte, veiligheid, sport”, zegt wethouder Onclin.

Wil je weten wat jouw gemeente doet? Je kunt op de VEH-website checken of ook in jouw gemeente bepaalde lasten omhoog gaan.

