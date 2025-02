Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De drie belastingschijven in Nederland, uitgelegd (en wie juist níet profiteert van de lagere schijf)

Sinds 2025 kennen we in Nederland drie belastingschijven. Het kabinet, onder leiding van Dick Schoof, voerde een derde, lagere belastingschijf in, om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen. Maar is dat wel uitgepakt op de manier dat de kabinetsleden hoopten? We leggen de belastingschijven in Nederland uit.

We spreken hierbij over de belasting op je inkomen, ofwel de inkomstenbelasting. Vanaf 1 maart kun je weer belastingaangifte doen bij de Belastingdienst. Mensen die dit moeten doen, hebben hierover een brief gekregen. Toch kan het handig zijn om gewoon belastingaangifte te doen, ook als je geen brief hebt gekregen, zodat je geen geld misloopt. In dit artikel leggen we je uit welke kosten je terug kunt krijgen.

Inkomstenbelasting in Nederland

Zoals gezegd kende Nederland lange tijd ‘maar’ twee belastingschijven: een van 36,97 procent en een van 49,50 procent. Over je salaris tot 75.518 euro per jaar betaalde je het lagere percentage, alles dat daarboven viel, werd met 49,50 procent belast. Als je dus 76.000 euro per jaar verdiende, betaalde je 36,97 procent over 75.518 euro en 49,50 procent over 482 euro.

Zoals gezegd is dat in 2025 veranderd, omdat het kabinet een extra, lagere schijf heeft ingevoerd. Over je inkomen tot 38.441 euro per jaar betaal je nu 35,82 procent belasting. Je betaalt 37,48 procent belasting over je inkomen van 38.441 tot 76.817 euro. Alles boven de 76.817 euro, wordt met 49,50 procent belast. Hieronder nogmaals de bedragen en percentages voor 2025, in een overzichtelijke tabel:

Inkomen Belastingtarief Tot 38.441 euro 35,82 procent 38.441 euro tot 76.817 euro 37,48 procent Meer dan 76.817 euro 49,50 procent Bron: de Belastingdienst

In de praktijk

Zoals gezegd is deze schijf dus ingevoerd om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen. In de praktijk is gebleken dat niet iedereen profiteert van de nieuwe belastingregels. Vooral parttimers komen in sommige gevallen bedrogen uit. Dat komt omdat de algemene heffingskorting, een belastingvoordeel voor iedereen, is verlaagd met 294 euro. Dat raakt vooral de lagere inkomens, dus aan het eind van de streep ervaren hogere inkomens meer voordeel van de extra belastingschijf.

Parttimers zagen hun nettoloon op de eerste twee loonstrookjes van 2025 juist dalen. Dit is hoeveel de daling ongeveer is, per inkomen:

Bij 1000 euro bruto per maand: ongeveer 22 euro minder netto.

Bij 1500 euro bruto per maand: ongeveer 31 euro minder netto.

Bij 2000 euro bruto per maand: ongeveer 32 euro minder netto.

Meer weten over salaris?

