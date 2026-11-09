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Onderzoek: 1 op de 4 thuiswerkers overweegt andere baan als baas meer kantoordagen eist

Een kwart van de ondervraagde thuiswerkers overweegt een andere baan als hun werkgever meer kantoordagen verplicht. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur onder FNV-leden, terwijl bedrijven als ABN AMRO hun personeel vaker op kantoor willen zien.

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Bijna de helft van de ruim 3000 respondenten stelt dat zij hun leven hebben aangepast aan thuiswerken. Een kwart zegt een andere baan te overwegen wanneer hun werkgever meer aanwezigheid zou eisen.

Bijna helft van thuiswerkers heeft leven aangepast aan thuiswerken

Thuiswerken helpt respondenten om hun werk te combineren met kinderen, mantelzorg en andere zorgtaken: dat is een van de redenen dat zomaar weer op kantoor werken niet vanzelfsprekend is. Maar de belangrijkste reden om niet vaker naar kantoor te willen, is de angst dat de productiviteit omlaag gaat, meer reistijd en negatieve gevolgen voor gezondheid en geluk, schrijft de NOS.

Voor veel van de respondenten is thuiswerken inmiddels een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een deel pleit ervoor om thuiswerken steviger te verankeren. Bijvoorbeeld in wetgeving of cao, zodat de werknemer minder afhankelijk is van de werkgever of leidinggevende.

Thuiswerken in cao’s: van 14 naar 38 procent

Die verankering is er vaak al bij meerdere organisaties: een analyse van de afgesloten cao’s over de afgelopen jaren laat zien dat bedrijven steeds vaker afspraken maken in hun cao over thuiswerken. In 2019 werd in 14 procent van de nieuwe cao’s afspraken gemaakt over thuiswerken. Begin 2026 staat het in 38 procent van de nieuw afgesloten cao’s.

Het gaat vooral om afspraken waarbij hybride werken wordt gefaciliteerd. In enkele uitzonderlijke gevallen worden afspraken in cao’s gemaakt waarin een maximum aantal kantoordagen staat.

Arbeidsrechtadvocaat Ruud Schepers van Kennedy Van der Laan krijgt regelmatig vragen van werkgevers over hoe zij werknemers vaker naar kantoor kunnen laten komen. Maar helemaal terug naar kantoor willen bedrijven vaak niet, omdat thuiswerken belangrijk blijft om aantrekkelijk te zijn op de krappe arbeidsmarkt, zegt de advocaat.

ABN AMRO en Booking.com willen personeel vaker op kantoor zien

Afgelopen weken kwamen grote bedrijven in het nieuws omdat zij de touwtjes van het thuiswerken strakker aantrekken. Zo wil ABN Amro dat hun medewerkers de helft van de tijd terugkomen naar kantoor. Ook Booking.com moest via de rechter afdwingen dat medewerkers twee dagen naar kantoor komen.

Uit een rondgang van Nieuwsuur onder 25 grote bedrijven blijkt dat hybride werken door veel bedrijven wel is omarmd. Geen van de bedrijven vraagt hun medewerkers om volledig op kantoor te werken. De meeste werkgevers willen hun medewerkers twee of drie dagen op kantoor zien. Daar is volgens de bedrijven ook geen discussie over.

„De kracht van kantoorwerken zit vooral in samenwerking, innovatie, ontwikkeling en sociale verbinding. De kracht van thuiswerken zit in flexibiliteit, concentratie en een goede werk-privébalans”, zegt een woordvoerder van Nationale Nederlanden, waar ze medewerkers aanmoedigen om twee dagen naar kantoor te komen.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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