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CBS ziet werkloosheid jonge migranten stijgen naar 15,3 procent: ruim twee keer zo hoog als bij anderen

De werkloosheid onder jonge migranten in Nederland is in 2026 gestegen naar 15,3 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee zijn zij ruim twee keer zo vaak werkloos als jongeren van Nederlandse herkomst. Het verschil wordt opnieuw groter.

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In de eerste drie kwartalen van 2026 was 6,9 procent van de migranten in de beroepsbevolking werkloos. In 2024 lag dat percentage nog op 5,8 procent. Ook onder de tweede generatie, mensen die zelf in Nederland zijn geboren maar van wie een of beide ouders in het buitenland zijn geboren, nam de werkloosheid toe. Daar steeg het percentage van 5,3 naar 6,0 procent.

De krapte op arbeidsmarkt is het afgelopen kwartaal iets afgenomen, schreef Metro eerder.

CBS: werkloosheid migranten stijgt naar 6,9 procent

Bij mensen die zelf in Nederland zijn geboren en van wie beide ouders eveneens in Nederland zijn geboren, veranderde er nauwelijks iets. In deze groep steeg de werkloosheid van 2,9 naar 3,0 procent. Landelijk nam de werkloosheid in dezelfde periode toe van 3,7 naar 4,0 procent.

Opvallend is dat de verschillen tussen de groepen jarenlang juist kleiner werden. In 2013 was nog 13,8 procent van de migranten werkloos. Dat percentage daalde geleidelijk naar 5,8 procent in 2022.

Tot en met 2024 bleef de situatie redelijk stabiel, maar sinds 2025 is die ontwikkeling omgeslagen. De werkloosheid onder migranten stijgt sindsdien harder dan het landelijke gemiddelde.

Volgens het CBS speelt de leeftijdsopbouw hierbij een rol. Migranten zijn gemiddeld jonger en jongeren hebben over het algemeen een grotere kans om werkloos te zijn. Maar ook wanneer afzonderlijk naar leeftijdsgroepen wordt gekeken, zijn de verschillen de afgelopen tijd toegenomen.

15,3 procent jonge migranten werkloos, tegen 7 procent bij andere jongeren

De hoogste werkloosheid is te vinden onder migranten van 15 tot 25 jaar. In 2024 had 12,9 procent van deze groep geen werk, terwijl zij wel beschikbaar waren voor werk en ernaar zochten. In de eerste drie kwartalen van 2026 was dat opgelopen tot 15,3 procent.

Ook jongeren van de tweede generatie zagen hun positie verslechteren. Onder hen steeg de werkloosheid van 11,6 naar 12,3 procent.

Bij jongeren van Nederlandse herkomst was de ontwikkeling een stuk minder sterk. In 2024 bedroeg hun werkloosheid 7,2 procent, tegenover 7,0 procent in 2026.

Dat betekent dat jonge migranten inmiddels ruim twee keer zo vaak werkloos zijn als jongeren van Nederlandse herkomst.

Ook onder migranten boven de 45 jaar stijgt de werkloosheid

Niet alleen jongeren krijgen vaker met werkloosheid te maken. Ook onder migranten van 25 tot 45 jaar nam de werkloosheid toe. In 2024 was 5,9 procent van hen werkloos, tegenover 6,6 procent in de eerste drie kwartalen van 2026.

Bij mensen van Nederlandse herkomst in dezelfde leeftijdscategorie bleef het percentage onveranderd op 2,2 procent.

Onder migranten van 45 jaar tot de AOW-leeftijd steeg de werkloosheid eveneens, van 3,6 naar 4,7 procent. Bij leeftijdsgenoten van Nederlandse herkomst ging het om een stijging van 1,7 naar 2,0 procent.

De verschillen beperken zich dus niet tot jongeren, al is de werkloosheid onder hen wel het hoogst.

Ook met een diploma blijft de werkloosheid onder migranten hoger

Het CBS keek ook naar het opleidingsniveau. Daaruit blijkt dat migranten en mensen van de tweede generatie zonder startkwalificatie vaker werkloos zijn dan degenen die wel over zo’n diploma beschikken.

Een startkwalificatie betekent dat iemand minimaal een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau heeft behaald.

Vooral bij migranten en de tweede generatie van 25 jaar tot de AOW-leeftijd is dat onderscheid zichtbaar. Zowel onder mensen met als zonder startkwalificatie nam de werkloosheid tussen 2024 en 2026 toe.

Bij mensen van Nederlandse herkomst is dat beeld anders. Daar ligt de werkloosheid onder mensen met en zonder startkwalificatie ongeveer op hetzelfde niveau en veranderde er in deze periode nauwelijks iets.

Ook met een startkwalificatie blijft de werkloosheid onder migranten van 25 jaar tot de AOW-leeftijd bijna 3 procentpunt hoger dan het gemiddelde voor die leeftijdsgroep.

Sinds 2025 groeit het verschil in werkloosheid opnieuw

De cijfers van het CBS laten zien dat de daling van de werkloosheid onder migranten, die jarenlang zichtbaar was, voorlopig niet doorzet. Sinds 2025 groeit de afstand tot het landelijke gemiddelde weer.

Vooral jonge migranten hebben daarmee een minder gunstige positie op de arbeidsmarkt. Maar ook onder oudere leeftijdsgroepen en mensen met een diploma neemt de werkloosheid toe.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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