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CBS: Nederlandse export levert bijna 2,6 miljoen banen op, maar vooral deze sector groeit hard

Nederland verdient flink aan de export. Maar het zijn allang niet meer alleen bloemen, kaas en machines die geld in het laatje brengen. Vooral de uitvoer van diensten, zoals ICT en juridisch advies, wordt steeds belangrijker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

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In 2025 waren in Nederland omgerekend bijna 2,6 miljoen voltijdbanen te danken aan de export van goederen en diensten. Dat zijn er 760.000 meer dan in 2010. Opvallend is dat ruim driekwart van die groei voortkomt uit de uitvoer van diensten.

Inmiddels hangt 31 procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid samen met de export. Vijftien jaar geleden was dat nog 26 procent.

Het is het afgelopen kwartaal iets makkelijker gevonden om personeel te vinden, meldde Metro eerder.

Dienstenexport goed voor ruim 1,28 miljoen voltijdbanen

Bij export denk je misschien vooral aan vrachtwagens vol producten die de grens overgaan. Maar Nederland verkoopt ook volop kennis en expertise aan het buitenland. Denk aan ICT-diensten, juridisch advies, zakelijke dienstverlening en het beheer van intellectueel eigendom.

Juist die diensten zorgen voor steeds meer werkgelegenheid. In 2010 waren alleen diensten goed voor bijna 698.000 voltijdbanen. In 2025 waren dat er ruim 1,28 miljoen. Daarmee is de dienstenexport inmiddels verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle banen die samenhangen met de Nederlandse export.

Het aantal banen dankzij de uitvoer van goederen veranderde in diezelfde periode veel minder.

Van elke euro dienstenexport blijft 64 cent in Nederland

Diensten leveren Nederland niet alleen veel banen op, maar ook relatief veel geld. Van iedere euro aan geëxporteerde diensten bleef in 2025 gemiddeld 64 cent als toegevoegde waarde in Nederland over.

Bij goederen die in Nederland worden geproduceerd, was dat 53 cent per euro. Bij wederuitvoer, waarbij eerder geïmporteerde goederen weer naar het buitenland worden verkocht, bleef slechts 13 cent per euro over als Nederlandse toegevoegde waarde.

Dat verschil komt doordat bij wederuitvoer een groot deel van de waarde al in het buitenland is gecreëerd.

Nederland verdient 34,1 procent van het bbp aan export

Hoewel de samenstelling van de export verandert, blijft het totale economische belang ervan de laatste jaren redelijk stabiel.

In 2025 waren de Nederlandse exportverdiensten goed voor 34,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Sinds 2015 schommelt dat aandeel rond de 34 à 35 procent.

Onder de oppervlakte verschuift er wel degelijk iets. Het aandeel van goederenexport in het bbp neemt af, terwijl de verdiensten uit dienstenexport juist een groter deel van de economie uitmaken.

Ook Nederlandse fabrieken verdienen indirect aan dienstenexport

De dienstensector verdient bovendien niet alleen geld met de rechtstreekse verkoop van diensten aan het buitenland. Ook bedrijven die fysieke producten exporteren, hebben vaak hulp nodig van dienstverleners.

Zo schakelen industriële bedrijven en ondernemingen in de handel en het vervoer bijvoorbeeld IT-specialisten, financieel adviseurs en juridische dienstverleners in.

Volgens het CBS kwam in 2024 meer dan een kwart van de toegevoegde waarde uit export van de zakelijke dienstverlening voort uit het ondersteunen van de export van andere sectoren.

Kortom, achter een Nederlands product dat de grens overgaat, schuilt steeds vaker ook een flinke dosis Nederlandse dienstverlening.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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