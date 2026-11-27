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Aantal mensen in de bijstand stabiel, wel groei onder jongeren

Ongeveer 411.000 mensen ontvingen een algemene bijstandsuitkering aan het einde van het derde kwartaal. Dat zijn er 4000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, al is het aantal de afgelopen paar kwartalen weinig veranderd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

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Vooral onder jongeren tot 27 jaar groeide het aantal bijstandsgerechtigden. Eind september waren dat er 43.000, een stijging van 6,3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2025. In het tweede kwartaal kwam de jaarlijkse stijging nog uit op 5,6 procent. Het CBS onderzoekt nog wat de oorzaak is van deze ontwikkeling. Mogelijke verklaringen zijn de hogere werkloosheid onder jongeren en een grotere instroom van jonge statushouders.

De meeste mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zijn 45 jaar tot de AOW-leeftijd. Dit aantal daalde licht met 0,1 procent tot 228.000. Onder 27- tot 45-jarigen was juist sprake van een stijging van 1,2 procent. In deze leeftijdscategorie waren 140.000 mensen aangewezen op een bijstandsuitkering.

Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) meldde in september dat hij voor 2027 geld heeft gevonden om mensen die recht hebben op een uitkering, maar daar geen gebruik van maken, actief te benaderen. De voorgenomen bezuiniging op deze maatregel werd eerder teruggedraaid na kritiek.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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