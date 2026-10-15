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Nederland telt 131.000 zzp’ers minder, maar De Nederlandsche Bank noemt dat juist ‘een goed teken’

Nederland telt 131.000 zzp’ers minder dan eind 2024. Toch noemt De Nederlandsche Bank (DNB) die opvallende daling ‘een goed teken’. Veel voormalige zelfstandigen vinden namelijk snel ander werk, soms zelfs in een compleet andere sector.

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De strenge controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid lijken hier de oorzaak van te zijn.

Waarom DNB de daling van 131.000 zzp’ers positief beoordeelt

Volgens DNB is de ommekeer ‘een goed teken’. Het laat volgens de bank zien dat Nederland een dynamische arbeidsmarkt heeft. Als werkenden relatief gemakkelijk nieuw werk vinden, kunnen bedrijven zich beter aanpassen aan veranderingen in de vraag. En zo kan arbeid terechtkomen waar deze het meest productief wordt ingezet, aldus DNB.

Meer dan de helft van de zelfstandigen die stoppen, heeft binnen een kwartaal betaald werk gevonden. Een derde stroomt door naar een vaste baan of naar een baan met uitzicht op een vast contract. Een even grote groep vindt flexibel werk. Volgens DNB blijft slechts 7 procent van de voormalige zzp’ers werkloos. „Stoppen als zzp’er betekent dus vooral een verschuiving binnen de arbeidsmarkt, niet een grotere uitstroom naar werkloosheid.”

40 procent van de ex-zzp’ers wisselt van sector

Opvallend genoeg stapt bijna de helft van de ex-zzp’ers over naar een andere sector: 40 procent werkt een kwartaal later in een heel andere beroepsgroep. De overstappers komen relatief vaak terecht in zorg en welzijn, bij de overheid, in het onderwijs en in handel, vervoer en de horeca.

Belastingdienst controleert sinds 2025 weer op schijnzelfstandigheid

De daling komt na twintig jaar waarin het aantal zelfstandigen in Nederland onafgebroken toenam. Mogelijk speelt de strengere handhaving op schijnzelfstandigheid hierbij een rol. Sinds vorig jaar controleert de Belastingdienst hier namelijk weer actief op.

Daarbij wordt gekeken of mensen die als zelfstandige werken, in werkelijkheid niet gewoon in loondienst zijn. Hoewel DNB hiervoor geen harde bewijzen heeft, zijn er wel aanwijzingen dat de controles een belangrijke rol hebben gespeeld.

„We zien relatief veel beweging tussen zelfstandigheid en werknemerschap in sectoren waar schijnzelfstandigheid regelmatig onderwerp van discussie is, zoals de zorg, bouw, facilitaire dienstverlening en zakelijke dienstverlening.”

Nog altijd 12 procent van de werkenden heeft zzp als hoofdbaan

Halverwege dit jaar had ongeveer 12 procent van de werkzame beroepsbevolking in Nederland een hoofdbaan als zzp’er. Volgens DNB is dit nog altijd ‘een substantieel aandeel’, ook in internationaal perspectief. De bank benadrukt dat zzp’ers een nuttige economische functie vervullen. Zo bieden zij bedrijven flexibiliteit en werkenden autonomie. „Een daling van het aantal zzp’ers hoeft niet direct te betekenen dat de arbeidsmarkt minder flexibel wordt.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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