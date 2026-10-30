Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krapte op arbeidsmarkt iets afgenomen

Het is afgelopen kwartaal iets makkelijker geworden om personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt nam iets af doordat er meer werklozen waren om de openstaande vacatures te vervullen. Het aantal vacatures bleef ongeveer gelijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De spanning op de arbeidsmarkt wordt gemeten aan het aantal vacatures per honderd werklozen. Dat aantal kwam in het derde kwartaal uit op 92, iets minder dan de 95 van drie maanden eerder en iets meer dan aan het begin van het jaar. De 91 uit het eerste kwartaal was het laagste niveau sinds 2021, toen de coronacrisis nog zorgde voor minder vraag naar personeel. Sindsdien nam de krapte op de arbeidsmarkt snel toe, tot een recordhoogte van 142 vacatures per honderd werklozen in het tweede kwartaal van 2022.

Het aantal werklozen steeg met 11.000, tot 407.000. Dat kwam doordat meer mensen zonder werk op zoek gingen naar een baan, maar niet direct iets vonden. Als iemand niet zoekt naar werk of niet op korte termijn beschikbaar is, wordt diegene niet als werkloze gezien.

Vacatures

Het werkloosheidspercentage kwam uit op 4 procent, tegenover 3,9 procent een kwartaal eerder. „In het tweede kwartaal van 2022 was nog 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Sindsdien neemt de werkloosheid langzaam toe”, meldt het CBS.

Het aantal vacatures bleef afgelopen maanden ongeveer gelijk, op 375.000. In het onderwijs nam de vraag iets af. In de bouw is het aantal vacatures relatief het hoogst.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties