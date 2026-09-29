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Vakbonden schorten acties om sociale zekerheid op

Vakbonden FNV, CNV en VCP schorten hun stakingen en protestacties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid op. De bonden zeggen „opgetogen” te zijn omdat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen zou hebben geschrapt. Ze zijn ook weer bereid om te praten met de regering over de toekomst van het sociaal vangnet. Eerder eisten ze dat het kabinet volledig zou afzien van kostenbesparende ingrepen in bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

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De vakbonden organiseerden onder andere een landelijke staking in het openbaar vervoer uit onvrede over de bezuinigingsplannen. Ook in andere bedrijfstakken legde personeel het werk neer. Nu spreekt FNV-voorzitter Hans Spekman van een „belangrijke overwinning voor iedereen die werkt”.

Leiders van oppositiepartijen PRO en Volt meldden eerder op dinsdag al dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Dinsdagmiddag maakt het kabinet de nieuwe plannen bekend na onderhandelingen met oppositiepartijen.

Oplossingen

Vakbonden zeggen nu weer bereid te zijn om te praten over manieren om problemen bij de arbeidsongeschiktheidsregeling WIA op te lossen. De bonden zeggen ook graag te praten over het voorkomen van langdurige uitval van werknemers. Eerder wilden ze niet om tafel, omdat ze zich door de bezuinigingen meteen onder druk gezet voelden.

„We gaan nu graag om tafel met het kabinet: over preventie, over verbetering van het stelsel en duurzaam aan het werk blijven. De uitgangspositie is eindelijk gelijkwaardig na acht maanden strijd”, zegt CNV-voorzitter Hans Van den Heuvel.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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