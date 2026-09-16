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Akkoord voorkomt nieuwe acties beveiligers op Schiphol, zegt FNV

Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over verbeteringen van de arbeidsomstandigheden van beveiligers. Volgens vakbond FNV zijn daarmee nieuwe beveiligersstakingen op de luchthaven, die voor woensdag gepland stonden, afgewend.

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Recent legden beveiligers op Schiphol al diverse keren kort het werk neer, waardoor de wachttijden voor de security kortstondig opliepen. Sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van vijf naar drie klaagden de beveiligers over een te hoge werkdruk. Ze eisten dat daar wat aan zou worden gedaan.

Volgens FNV zijn er nu afspraken gemaakt over onder meer de pauzetijd, inzet van parttimers, verlof, de belasting van vrouwelijke beveiligers, sanitaire onderbrekingen en werken onder hoge temperaturen. Beveiligers krijgen bijvoorbeeld na vijf of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust, stelt de bond. Sommige nieuwe afspraken gaan direct in, anderen moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn.

De voorbije weken zijn er niet alleen gesprekken geweest tussen Schiphol en de bonden. Ook beveiligingsbedrijven I-SEC, Securitas en Trigion waren betrokken. „Aan dit akkoord is door iedereen ontzettend hard gewerkt”, laat operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol weten. „We zijn eruit en dat is goed nieuws voor de beveiligers, voor Schiphol en voor de reizigers die iedere dag op ons rekenen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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