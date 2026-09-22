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Een hogere reiskostenvergoeding vanwege dure benzine, kan dat zomaar? ‘Echt wel veel gevraagd’

De brandstofprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen en dat merken veel automobilisten direct in hun portemonnee. Vooral wie dagelijks met de auto naar het werk rijdt, ziet de kosten voor woon-werkverkeer oplopen.

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Om werknemers hierin enigszins tegemoet te komen, wordt de maximaal onbelaste kilometervergoeding verhoogd. Maar betekent dat automatisch dat je werkgever ook meer reiskostenvergoeding gaat betalen? Dat is lang niet altijd het geval.

Brandstofprijzen worden steeds hoger: hoe zit het met de reiskostenvergoeding?

Inmiddels voelen 4 op de 5 werkenden de hoge brandstofprijs in de portemonnee en moeten ze geld bijleggen voor hun kosten voor woon-werkverkeer, zegt vakbond CNV. Maar of je een hogere reiskostenvergoeding kan verwachten vanwege de aanhoudende energiecrisis, is nog niet zeker, schrijft EenVandaag.

Als werknemer heb je namelijk geen recht op een reiskostenvergoeding, maar veel werkgevers kiezen er wel voor om (deels) mee te betalen aan de kosten voor woon-werkverkeer. Anne Megens, directeur beleid en advies bij werkgeversvereniging AWVN, zegt daarover tegen EenVandaag: „Er kan worden afgesproken dat een werknemer elke maand laat weten hoeveel kilometers hij of zij heeft gereden, of dat er iedere maand een vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt uitgekeerd”, legt ze uit.

In veel bedrijven is de reiskostenvergoeding collectief afgesproken binnen de cao. Dat maakt het volgens Peter Beets, expert vermogensplanning bij ABN AMRO, lastig. „Want wat je met de één afspreekt, moet je dan eigenlijk ook aan de ander vergoeden”, zegt hij tegen EenVandaag.

Reiskostenvergoeding zomaar verhogen kan niet zomaar van werkgevers worden gevraagd

Nu al kiezen veel werkgevers voor een lagere reiskostenvergoeding dan de maximale onbelaste kilometervergoeding. Het is dan ook nog maar de vraag hoeveel werknemers daadwerkelijk een hogere tegemoetkoming kunnen verwachten nu het belastingvoordeel wordt verruimd.

Een verhoging van 2 cent per kilometer per werknemer klinkt misschien niet veel, maar Beets geeft aan dat de totale stijging flink kan oplopen voor bedrijven. „Stel dat je meerdere werknemers hebt die 10.000 kilometer per jaar rijden, dan telt het toch aardig op bij elkaar.”

Megens van de AWVN zegt dat een hogere reiskostenvergoeding ‘niet zomaar’ van werkgevers gevraagd kan worden. „Zeker voor bedrijven die door die hoge energieprijzen sowieso al veel hogere kosten hebben, is het echt wel veel gevraagd om daar ook nog een hogere reiskostenvergoeding neer te leggen”, zegt ze.

Niet altijd haalbaar

Werkgevers zijn soms best bereid om wel een hogere reiskostenvergoeding, zoals nu met de hoge brandstofprijzen het geval is, te betalen, maar omdat de totale loonruimte beperkt is, gaat dat vaak wel ten koste van andere zaken.

Ook bij de AWVN merken ze dat de gestegen kosten voor woon-werkverkeer een ‘discussiepunt’ zijn in de cao-onderhandelingen. „Maar eerlijk gezegd verrast het ons wel dat we het nog niet massaal in akkoorden zien terugkomen”, zegt Megens. „Het lijkt er dus ook op dat vakbonden eerder voor een hogere loonstijging dan voor een hogere reiskostenvergoeding gaan.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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