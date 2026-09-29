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Arcadis gaat ongeveer duizend banen schrappen

Arcadis gaat ongeveer duizend banen schrappen, maakte het advies- en ingenieursbureau bekend. De Nederlandse onderneming kondigde verder aan het merendeel van zijn architectuuractiviteiten af te stoten, evenals de activiteiten in China.

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De plannen zijn onderdeel van de ‘reset’ die Arcadis dinsdag voor aanvang van zijn beleggersdag aankondigde. Het bedrijf wil zich gaan richten op de markten waar de vraag het grootst is. Ook moet de organisatie vereenvoudigd worden. Dat alles wordt „mogelijk gemaakt door AI en digitale innovatie”, aldus Arcadis. Met de stappen moet onder meer de winstgevendheid van het advies- en ingenieursbureau vergroot worden.

„We bouwen aan een meer gefocust en beter presterend Arcadis dat duurzame waarde creëert voor aandeelhouders, onze mensen en onze klanten”, stelt topvrouw Heather Polinsky in een toelichting.

Overnamebiedingen

Arcadis wees de afgelopen maanden meerdere ongevraagde overnamebiedingen af van zijn Canadese branchegenoot WSP Global. Die laatste trok vorige week zijn bod in. De dinsdag bekendgemaakte plannen van Arcadis en de timing daarvan zijn „absoluut niet” beïnvloed door die stap, zegt Polinsky tegen het ANP. De topvrouw kijkt al sinds haar aantreden begin dit jaar samen met financieel directeur Simon Crowe naar de strategie van het bedrijf. Polinsky benadrukt dat ze vertrouwen heeft in Arcadis als zelfstandige onderneming.

Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf is actief in meer dan dertig landen. Het is niet direct duidelijk waar de banen precies gaan verdwijnen. Dat zal niet op de ene plek meer gebeuren dan op de andere, stelt Polinsky, die geen „disproportionele impact” verwacht voor Nederland.

Transport

Het bedrijf wil zich de komende jaren meer toespitsen op zijn diensten voor de transportsector en zijn rol in energie- en waterprojecten, onderdelen die vorig jaar goed waren voor meer dan de helft van de omzet van Arcadis. Ook wil het bedrijf meer investeren in snelgroeiende sectoren, zoals datacenters en halfgeleiders. De af te stoten onderdelen, dus de activiteiten in China en het merendeel van de architectuuractiviteiten, zijn goed voor ongeveer een tiende van de omzet.

Arcadis ziet ook toegevoegde waarde in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) binnen het bedrijf. Dankzij het gebruik van AI-toepassingen en digitalisering bij onder meer projecten en het binnenhalen van opdrachten worden volgens het bedrijf de productiviteit, kwaliteit en resultaten verbeterd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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