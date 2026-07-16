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Werkloosheid daalt licht in Nederland, maar ook minder mensen hebben een baan: hoe kan dat?

De werkloosheid in Nederland is in juni licht gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaten vorige maand 393.000 mensen zonder werk. Dat komt neer op 3,8 procent van de beroepsbevolking.

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De afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld met 5000 per maand af. Tegelijkertijd daalde ook het aantal mensen met een betaalde baan. Gemiddeld verdwenen er in die periode maandelijks 6000 werkenden uit de beroepsbevolking.

Waarom daalt de werkloosheid, terwijl minder mensen werken?

Op het eerste gezicht lijken de cijfers positief: minder mensen zijn werkloos. Toch betekent dat niet automatisch dat meer mensen aan het werk zijn.

Volgens het CBS verlaten juist meer mensen de arbeidsmarkt. Zij stoppen met werken en zijn niet direct beschikbaar voor een nieuwe baan of zoeken daar ook niet actief naar. Daardoor tellen zij niet als werkloos.

In de afgelopen drie maanden groeide de groep mensen buiten de beroepsbevolking met gemiddeld 8000 per maand. In totaal gaat het inmiddels om 3,2 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar. Daaronder vallen onder meer gepensioneerden, maar ook mensen die door ziekte of een arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken.

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100.000 Nederlanders stopten met zoeken naar werk

De werkloosheid daalde doordat meer mensen uit de werkloosheid verdwenen dan erbij kwamen. In de afgelopen drie maanden vonden ongeveer 149.000 werklozen een baan. Nog eens 100.000 mensen stopten met solliciteren en verlieten de arbeidsmarkt.

Daartegenover stonden 123.000 mensen die hun baan kwijtraakten en 112.000 mensen die zich opnieuw meldden op de arbeidsmarkt en op zoek gingen naar werk. Per saldo verdwenen daardoor meer mensen uit de werkloosheid dan erbij kwamen.

WW-uitkeringen dalen vooral in bouw en landbouw

Ook het aantal WW-uitkeringen nam in juni af. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat er eind vorige maand bijna 197.000 lopende WW-uitkeringen waren. Dat is 1,2 procent minder dan een maand eerder. In juni kwamen er ruim 20.000 nieuwe uitkeringen bij, terwijl ruim 23.000 uitkeringen werden beëindigd.

De grootste daling was volgens het CBS zichtbaar in sectoren waar het werk in deze periode van het jaar doorgaans aantrekt. Zo nam het aantal WW-uitkeringen in de bouw met 8,8 procent af. Ook in de landbouw, groenvoorziening en visserij (-7,2 procent) en bij uitzendbedrijven (-4,8 procent) liep het aantal uitkeringen terug, mede door de start van het seizoenswerk.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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