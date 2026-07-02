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Kabinet komt met verbod op uitzendkrachten in vleessector

Er komt een verbod op de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Het kabinet neemt daarover naar verwachting vrijdag een besluit, bevestigen meerdere Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Het verbod gaat medio 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in deze sector, met name uitbuiting van arbeidsmigranten.

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Er is al jaren kritiek op de manier waarop arbeidsmigranten in onder meer slachthuizen worden behandeld. Zij worden vaak onderbetaald en maken veel te lange dagen onder slechte en onveilige omstandigheden. De Arbeidsinspectie legde onlangs nog beslag op tegoeden van een uitzendbureau in de vleessector dat verdacht wordt van verduistering van salaris van uitzendkrachten.

Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) geeft met het verbod gevolg aan een ultimatum dat zijn voorganger Eddy van Hijum de branche vorig jaar stelde. Bedrijven kregen een jaar de tijd om verbeteringen aan te brengen. De D66-bewindsman liet eerder al doorschemeren dat zij daar wat hem betreft te weinig werk van hebben gemaakt.

Ook de Tweede Kamer vindt het tijd om in te grijpen. Een meerderheid schaarde zich donderdag achter een oproep van PRO-Kamerlid Mariëtte Patijn om het verbod dat dus al een jaar boven de markt hing, nu ook daadwerkelijk af te kondigen. Omdat daarna nog een heel proces moet worden doorlopen voordat de maatregel in kan gaan, drong zij aan op haast.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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