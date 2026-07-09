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Onderzoek: mensen met overgewicht worden vaker buitengesloten op de werkvloer

Mensen met een hoog gewicht hebben minder kans op een baan en promotie, blijkt uit nieuw onderzoek van Movisie. Volgens het kennisinstituut spelen hardnekkige vooroordelen nog altijd een grote rol op de werkvloer.

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Volgens het instituut is gewichtsdiscriminatie een ‘ernstig probleem’ op de arbeidsmarkt. Er zouden nog te veel negatieve stereotypen bestaan over mensen met een hoog gewicht. „Deze stereotypen worden mede gevoed door het idee dat een hoog gewicht een individuele verantwoordelijkheid en keuze is en in strijd zou zijn met sociale normen rond gezondheid en arbeidsethos”, zo legt onderzoeker Hanneke Felten uit.

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Pestgedrag, intimidatie en buitensluiting

Mensen die relatief veel wegen, blijken vaker het slachtoffer te worden van pestgedrag, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Volgens Movisie zijn er momenteel nog ‘onvoldoende aanknopingspunten’ in de wetgeving om deze vorm van discriminatie effectief te bestrijden. „Een probleem is dat gewicht geen aparte, erkende discriminatiegrond is in Nederland en in bijna heel Europa”, aldus Felten.

Waarom media volgens Movisie invloed hebben op vooroordelen

Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke aanpassingen. Zo zouden werkgevers de kans op discriminatie tijdens sollicitatieprocedures kunnen verminderen door gesprekken volgens een vaste structuur te voeren. „Vaste vragen, vooraf vastgestelde criteria en scorekaarten kunnen de invloed van vooroordelen verkleinen”, zo adviseert Movisie.

Daarnaast spelen media volgens hen een belangrijke rol in ‘het reproduceren van stereotypen en het promoten van een dun schoonheidsideaal’. De onderzoekers zien wel een tegenbeweging ontstaan ‘waarin influencers en activisten zich inzetten voor meer diverse en inclusieve representatie’.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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