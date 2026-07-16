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Onderhandelingen over nieuwe cao openbaar vervoer vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer zijn vastgelopen. De vakbonden zien geen basis om de gesprekken voort te zetten en stellen dat ze zijn uitonderhandeld. Na de zomer gaan de vakbonden met de leden praten en wordt meer duidelijk over een mogelijke staking. De cao openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers van onder andere Arriva en Transdev.

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FNV en CNV zien in het arbeidsvoorstel vooral verslechteringen. Daar is wel een deel van teruggetrokken, maar dat is voor de vakbonden onvoldoende. „Werkgevers hebben gedurende de onderhandelingen onder druk van de vakbonden enkele voorstellen ingetrokken of aangepast, maar de belangrijkste verslechteringen blijven op tafel liggen”, zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag.

De werkgevers benadrukken dat ze bereid zijn om in gesprek te blijven met de vakbonden. „Naar onze mening ligt er nu een eerlijk voorstel op tafel dat recht doet aan zowel de belangen van medewerkers als aan de uitdagingen waar de sector voor staat”, zegt een woordvoerder van de werkgevers, die zijn verenigd in de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).

Voorstellen aangepast

„In de afgelopen gesprekken hebben wij serieus gehoor gegeven aan de punten die de bonden hebben ingebracht. Daarom hebben we voorstellen aangepast en op onderdelen eerdere voorstellen losgelaten om ruimte te maken voor overeenstemming”, aldus de woordvoerder van de werkgevers. „Onze voorstellen betekenen wat ons betreft geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden, maar een eerlijkere verdeling van regelingen en mogelijkheden voor alle medewerkers.”

Maar de vakbonden zien dat anders. Volgens CNV-onderhandelaar Niels Rook leidt het voorstel na zeven onderhandelingsrondes nog steeds tot minder zekerheid, flexibilisering van het werk en een hoge werkdruk.

Staking

Het is niet zeker dat de vakbonden nu gaan staken. Zowel FNV als CNV zegt bereid te zijn om weer aan tafel te komen. Voorwaarde voor de vakbonden is dat de werkgevers met een „wezenlijk verbeterd” voorstel komen. „Maar dat vraagt dus wel om een duidelijke en substantiële beweging van de werkgevers”, verduidelijkt Rook.

De cao openbaar vervoer geldt ook voor medewerkers van EBS, Keolis Nederland, Qbuzz en RET Streekvervoer.

Na de zomer wordt er ook meer duidelijk over een mogelijk andere staking in het ov. Uit onvrede over kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid was er medio juni een landelijke staking in het openbaar vervoer. FNV zei al dat er na de zomer meer en langere acties volgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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