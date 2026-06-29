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Rechtbank: onterecht ontslag oud-directeur Fotomuseum Donker

Oud-directeur van het Nederlands Fotomuseum Birgit Donker is door de rechtbank in het gelijk gesteld in haar ontslagzaak. De rechter heeft vastgesteld dat er geen goede reden was voor haar ontslag. Er is niet gebleken dat er sociale onveiligheid of een angstcultuur was, aldus de rechter. Donker krijgt een vergoeding van 400.000 euro en het Fotomuseum moet een rectificatie plaatsen.

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In juli 2025 werd Donker ontslagen na een intern onderzoek naar haar functioneren. Eerder werd zij door de raad van toezicht na „zorgelijke meldingen” op non-actief gesteld. De Volkskrant meldde dat er sprake was van een „giftige werkomgeving” en „angstcultuur” bij het museum. De Raad voor de Journalistiek oordeelde in december 2025 al dat de uitlatingen van anonieme bronnen over Donker in de krant „niet-controleerbaar en tendentieus” waren.

De rechter sluit niet uit dat het „vernietigende artikel” in de Volkskrant bij Donkers ontslag een belangrijke rol heeft gespeeld en voor de raad van toezicht reden was om haar „voor de bus te gooien”, zo staat in de uitspraak van de rechter.

‘Opluchting’

Het interne onderzoek van de raad van toezicht dat tot Donkers schorsing leidde, noemt de rechter „onvoldoende onpartijdig, onafhankelijk, zorgvuldig en objectief”. Na het ontslag van de directeur deed een onderzoeksbureau „cultuuronderzoek” bij het museum. Ook op dat onderzoek is de rechter kritisch. Mensen die positief waren over haar functioneren werden niet uitgenodigd om over hun ervaring te vertellen.

De rechter schrijft niet af te willen doen aan de gevoelens van sommige medewerkers van het museum. „Er was sprake van directief leiderschap”, aldus de rechter. Ook was de werkdruk hoog. Sommige medewerkers hadden moeite met „de voortvarende aanpak” van Donker.

„Dit voelt als een enorme opluchting”, aldus Donker in een reactie. „Alles wat mij verweten is, is van tafel geveegd in dit uitgebreid onderbouwde oordeel van de rechter, die zorgvuldig onderzoek heeft gedaan.” Een woordvoerder van het museum zei maandagmiddag te reageren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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