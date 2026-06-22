Op zoek naar werk? In deze beroepen liggen de kansen volgens het UWV momenteel voor het oprapen
Wie op zoek is naar werk, maakt momenteel extra veel kans in de bouw, als dierenartsassistent óf in een tweedehandswinkel. Dat blijkt uit een nieuwe lijst van het UWV met kansrijke beroepen.
Tegelijkertijd neemt de vraag naar onder meer klantenservicemedewerkers en medewerkers in de reclamewereld juist af.
Bouwsector schreeuwt om personeel
Dat er veel werk is in de bouw, is niet nieuw. Toch zijn er dit jaar meerdere beroepen aan de lijst met kansrijke functies toegevoegd. Volgens arbeidsmarktadviseur Stef Molleman van het UWV komt dat onder meer door de groei van de nieuwbouw, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en het onderhoud aan wegen en bruggen. Daardoor zijn functies als metselaar, voeger, wegenbouwmachinist en bouwassistent aantrekkelijker geworden voor werkzoekenden.
Meer huisdieren, meer werk
Ook de populariteit van huisdieren zorgt voor extra werkgelegenheid. Sinds de coronapandemie hebben veel Nederlanders een hond, kat of ander huisdier genomen. Dat merken dierenartsenpraktijken en dierenwinkels, die steeds vaker op zoek zijn naar extra personeel. Daardoor zijn onder meer dierenartsassistenten op de arbeidsmarkt momenteel gewild.
Daarnaast ziet het UWV een sterke groei van tweedehandskledingwinkels. Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en hergebruik openen steeds meer van deze winkels hun deuren. Dat levert ook nieuwe banen op. Andere functies waarvoor werkgevers moeilijk personeel kunnen vinden, zijn onder meer facilitair manager, budgetconsulent en eventmanager.
Nog altijd honderden kansrijke beroepen
Hoewel de arbeidsmarkt iets minder krap is dan een paar jaar geleden, zijn er volgens het UWV nog steeds ruim driehonderd beroepen waarin werkzoekenden goede kansen hebben. Veel van die functies staan al jaren op de lijst. Vooral in sectoren als de bouw, transport, zorg en horeca blijft de vraag naar personeel groot.
AI verandert werk en de arbeidsmarkt
Tegelijkertijd verdwijnen sommige beroepen van de lijst met kansrijke functies. Dat komt soms doordat meer mensen zich op dezelfde vacatures richten, maar ook door de opkomst van kunstmatige intelligentie.
Vorig jaar bleek al dat de vraag naar tekstschrijvers afnam. Nu ziet het UWV ook minder kansen voor functies in de klantcontact- en reclamebranche. Volgens Molleman kunnen sommige taken in deze sectoren inmiddels deels door AI worden uitgevoerd.
Toch kan AI op werk op bepaalde vlakken ook handig zijn, al voelen we ons daar nog wel een beetje gek bij. Metro schreef vorige week over de ‘schuldgevoelens‘ die komen kijken bij het gebruiken van AI op werk. Onderzoekers omschrijven dit gevoel als ‘productiviteitsschuld’: het gevoel dat tijd die dankzij technologie wordt bespaard, op de één of andere manier moet worden verantwoord. Dat gevoel is niet nieuw. In veel werkomgevingen wordt druk zijn nog altijd gezien als bewijs van inzet, ambitie en succes. Lange werkdagen, volle agenda’s en snel reageren op berichten worden vaak beloond en gewaardeerd.
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