Onderzoek: langdurige zorg raakt juist méér personeel kwijt door strengere Wet DBA
De strengere handhaving van de Wet DBA zorgt in de langdurige zorg voor een onverwacht effect. Volgens nieuw onderzoek van accountantsbedrijf BDO verlieten zo’n 2000 zzp’ers de sector, terwijl personeelstekorten en ziekteverzuim verder oplopen.
Die conclusie trekt het accountantsbedrijf in haar nieuwe onderzoek. In de gehandicapten- en ouderenzorg blijft de afhankelijkheid van personeel dat niet in loondienst is, problematisch. „De inspanningen van zorgaanbieders om, als gevolg van de invoering van de Wet DBA de inhuur van zzp’ers af te bouwen, zijn grotendeels onsuccesvol.”
BDO: ongeveer 2000 zzp’ers verlieten de langdurige zorg
Uit het onderzoek van BDO blijkt dat zzp’ers er eerder voor kozen om de langdurige zorg te verlaten dan dat zij een vast dienstverband aangingen. Zo’n 2000 professionals hebben de sector inmiddels verlaten. Tegelijkertijd steeg het ziekteverzuim naar 8,5 procent, waardoor de druk op het resterend personeel toeneemt.
In de gehandicaptenzorg is dit een zorgelijke situatie, zegt Mike Tagage, voorzitter van de Branchegroep Zorg bij BDO. „In deze sector zijn voor mensen met de zwaarste zorgprofielen vaak alleen nog zelfstandige zorgprofessionals beschikbaar. Tegelijkertijd moet de sector het aandeel van zelfstandig personeel afbouwen als gevolg van de invoering van de Wet DBA. Bij een aantal instellingen ontstaat hierdoor zorg over de cliëntveiligheid.”
Nieuwe bezuinigingen vergroten de druk op de langdurige zorg
Dat een groot aantal zorgprofessionals de langdurige zorgsector verliet, was geen beoogd effect van de wet. Maar het is niet de enige uitdaging waar de zorg tegenaan loopt. „Ook de dreigende bezuinigingen in deze sector, die meerdere keren uitgesteld zijn, maar vanaf 2028 nog steeds in de boeken staan, hangen als een donkere wolk boven de gehandicaptenzorg.” Bovendien staan er opnieuw bezuinigingen op de planning in het nieuwe coalitieakkoord.
Volgens BDO moet de zorg op creatieve manieren omgaan met de personeelstekorten. „Om de impact van de uitstroom van personeel te beperken, raden wij gehandicaptenzorginstellingen aan om stevig in te zetten op AI en digitale technologie.”
Meer zzp’ers dan eerst
De strengere handhaving van de Wet DBA lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op het aantal zzp’ers in ons land, berichtte Metro eerder. Hoewel de Belastingdienst strenger controleert op schijnzelfstandigheid, blijft het aantal zzp’ers in Nederland opvallend hoog. Sterker nog: in de eerste maanden van dit jaar is het totaal aantal zelfstandigen zelfs licht gestegen.
Uit de nieuwste cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat Nederland momenteel 1.793.371 zzp’ers telt. Dat zijn er ruim 5000 meer dan eind vorig jaar. Vooral in sectoren als de zorg, bouw, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening blijft het aantal zelfstandigen groot.
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