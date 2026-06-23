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FNV dreigt met meer ov-acties na zomer tegen kabinetsplannen

Vakbond FNV dreigt met meer en langere acties na de zomer tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid, in navolging van de landelijke staking in het openbaar vervoer woensdagochtend. Volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het kabinet.

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„Wij gaan er natuurlijk van uit dat het kabinet onze signalen serieus neemt. Deze afbraakplannen zijn desastreus voor iedereen. Door het sociale vangnet te slopen maakt dit kabinet de toekomst van miljoenen Nederlanders onnodig onzeker. Gaan de plannen niet van tafel dan sluiten we zéker niet uit dat we na de zomer opnieuw staken. En dan ligt een 24 uursstaking voor de hand”, zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.

Janssen zegt dat als het kabinet ook dan nog niet luistert, meerdaagse stakingen in het ov een volgende stap zijn. Door de staking woensdagochtend rijden er geen NS-treinen tussen 04.00 en 08.00 uur. Ook werknemers van bus-, tram- en metrovervoer staken.

Sociale zekerheid

FNV roept het kabinet op om de aangekondigde bezuinigingen op sociale zekerheid volledig terug te draaien en zegt bereid te zijn om door te gaan met acties zolang dat nodig is.

„Werknemers en mensen die ziek worden of buiten hun schuld hun baan verliezen mogen niet opnieuw de rekening betalen voor politieke keuzes in Den Haag. Het kabinet moet van onze sociale zekerheid en onze premies afblijven. Als er extra middelen nodig zijn, dan moeten die worden gezocht waar het geld zit: bij de allerrijksten en bedrijven die jaar na jaar forse winsten maken”, aldus Janssen.

Manifestaties

FNV-voorzitter Hans Spekman bezoekt woensdagochtend stakende werknemers op Utrecht Centraal. Er wordt dan ook gestaakt door schoonmakers van NS. Vrijdag zijn er acties van werknemers van bedrijven in de regio Eindhoven, waaronder bij DAF, ASML, SPIE en VDL.

De bond houdt ook manifestaties in meerdere grote steden. Op dinsdag is er een manifestatie In Amsterdam, op donderdag in Utrecht en Groningen, op vrijdag in Eindhoven en op zaterdag in Rotterdam en Nijmegen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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