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Onderzoek: slechts 6 op de 10 vaders neemt extra geboorteverlof op, vooral lage en hoge inkomens haken af

Slechts 60 procent van de vaders en partners maakt gebruik van het aanvullend geboorteverlof, blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in economenblad ESB. Vooral gezinnen met lage én hoge inkomens laten de regeling liggen vanwege financiële gevolgen.

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Vaders en partners van pas bevallen vrouwen kunnen sinds 2020 gebruikmaken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof, kunnen zij nog vijf weken aanvullen verlof opnemen op basis van 70 procent van het salaris.

Vooral lage- en topinkomens haken af

De regeling moest ervoor zorgen dat er een gelijkere verdeling zou komen van de zorgtaken en dat vrouwen meer ruimte krijgen om hun betaalde werk voort te zetten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen na de geboorte van een kind een inkomensval maken, ook wel bekend als een ‘babyboete’. Die inkomensval geldt meestal niet voor de partners van moeders.

Nu blijkt dat er minder vaak dan verwacht gebruik wordt gemaakt van het geboorteverlof. Eerdere onderzoeken gingen er vanuit dat tussen de 74 en 84 procent van de partners gebruikmaakte van het aanvullend geboorteverlof. Daarnaast blijkt dat het gebruik van het geboorteverlof vooral laag is onder de laagste inkomens en onder de topinkomens.

Waarom neemt slechts 60 procent van de vaders aanvullend geboorteverlof op?

Volgens de onderzoekers weegt bij de lage inkomenscategorie het verlies van salaris zwaar. Daarnaast hebben zij vaker tijdelijke contracten, waardoor de drempel om langer verlof op te nemen hoog is. Ook onder topinkomens wordt relatief weinig gebruikgemaakt van het aanvullend verlof.

Hoewel zij recht hebben op een uitkering van 70 procent tijdens het verlof, wordt dat bedrag berekend over een gemaximeerd loon van ongeveer 55.000 euro. Daardoor lopen zij relatief veel inkomen mis wanneer zij meer verdienen en gebruikmaken van de regeling.

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De onderzoekers concluderen dat zowel financiële belemmeringen aan de onderkant van de inkomensverdeling als inkomensverlies aan de bovenkant een rol lijken te spelen bij de keuze om geen aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Waarschuwing van onderzoekers

Ook waarschuwen de onderzoekers dat de huidige verlofregelingen bestaande verschillen tussen inkomensgroepen kunnen vergroten. Volgens hen bestaat het risico dat de positie van middeninkomens verbetert doordat zij vaker gebruikmaken van verlof, terwijl gezinnen met lage inkomens achterblijven. Daardoor kunnen juist de mogelijkheden om tijd door te brengen met kinderen en gezin ongelijker worden verdeeld.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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