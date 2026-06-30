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CBS ziet instroom kennismigranten halveren: waarom dat Nederland op termijn veel kan kosten

Er komen steeds minder kennismigranten van buiten de EU naar Nederland toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Het gaat ongeveer om een halvering. Wat voor gevolgen heeft dat voor ons land?

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In 2025 kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland. In 2022 ging het nog om 26.000 van deze relatief hoogbetaalde, specialistische arbeidsmigranten. Met name Indiase kennismigranten zien we minder, maar ook het aantal migranten met de Turkse, Russische, Chinese of Zuid-Afrikaanse nationaliteit daalde.

Waarom komen er minder kennismigranten naar Nederland?

Dat er minder kennismigranten naar Nederland toekomen, kan te maken hebben met de visie van het kabinet Schoof. Dat kabinet voerde een strenger beleid voor kennismigranten door sommige financiële regelingen bijvoorbeeld te versoberen. Dit had grote gevolgen voor zowel werkgevers als buitenlandse werknemers.

Met het kabinet van Jetten lijkt er een gematigdere wind te waaien. Toch is er nog geen ommekeer te zien in het aantal kennismigranten.

Welke sectoren merken de daling het eerst?

Die afname kan op de lange termijn best wat gevolgen hebben. Kennismigranten werken namelijk vaak in sectoren waar een tekort aan gespecialiseerd personeel is, zoals de ICT, chipindustrie en techniek. Als er minder kennismigranten beschikbaar zijn, kunnen bedrijven moeilijker groeien. Projecten kunnen vertragen en investeringen kunnen naar het buitenland verplaatsen.

Bovendien kunnen onderzoeken achterlopen. Kennismigranten, soms ook studenten, werken in sommige gevallen namelijk aan onderzoek bij universiteiten en onderzoeksinstituten. Minder internationals kan leiden tot minder wetenschappelijke samenwerking. Dat kan op zijn beurt weer leiden tot minder innovaties, wat ons land voor internationale bedrijven weer minder interessant maakt.

Minder kennismigranten betekent dus, niet geheel verrassend, minder kennis. Bovendien kan Nederland zijn leidende positie op de internationale kennismarkt verliezen. Zo ver is het daarentegen nog niet.

Kleine voordelen tegenover nadelen

Tegenover die negatieve gevolgen staan ook een aantal voordelen. Doordat er minder kennismigranten naar ons land toekomen, neemt de druk op de woningmarkt bijvoorbeeld ietsje af. En hoewel kennismigranten vaak werk doen in sectoren waar personeelskrapte is, zullen Nederlandse werknemers door het uitblijven van hun internationale collega’s in sommige gevallen misschien makkelijker een baan kunnen vinden.

Uit onderzoek van economisch platform SEO naar internationale studenten in Nederland, toekomstige werknemers, blijkt daarentegen dat de kosten groter zijn dan de baten. „Dat komt met name door minder belastingopbrengsten. De besparing op overheidsuitgaven voor het opleiden van internationale studenten is minder groot. De baten van een minder krappe woningmarkt zijn relatief klein.”

Waarom wordt Nederland minder aantrekkelijk voor expats?

Dat er minder kennismigranten in ons land te vinden zijn, kan twee redenen hebben. Enerzijds zal het beleid van het kabinet Schoof een rol hebben gespeeld, anderzijds kan het te maken hebben met hoe aantrekkelijk ons land is voor internationals.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Intelligence Group blijkt dat Nederland in rap tempo zijn aantrekkingskracht aan het verliezen is voor kennismigranten. Waar in 2018 nog ruim 600.000 Europeanen aangaven in Nederland te willen wonen en werken, zijn dat er in 2025 nog maar een kleine 450.000. Dat is een daling van 27 procent.

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Intelligence Group: Nederland zakt op internationale ranglijst

„Tegelijkertijd is Nederland op de internationale ranglijst van voorkeurslanden gezakt van plek 11 naar plek 13″, valt te lezen in het onderzoek. „Onder Europeanen die bereid zijn voor werk naar een ander land te verhuizen, komt Nederland minder vaak als voorkeursland naar voren en schuift ons land naar de middenmoot.”

Waar Nederland aan het begin van deze eeuw nog bekendstond als open, tolerant en aantrekkelijk om in te leven, is dat imago volgens het onderzoek onder druk komen te staan. De zogenoemde kwaliteitsmotieven, zoals een betere levensstandaard en een aantrekkelijk salaris, zijn steeds minder vaak een reden om naar ons land toe te komen.

Waar wonen de meeste kennismigranten in Nederland?

In Nederland wonen buitenlandse kenniswerkers vooral in de vijf grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Op sommige plekken wonen zelfs meer expats dan Nederlanders. Meerhoven is een wijk in Eindhoven die populair is bij buitenlandse kenniswerkers die werken bij ASML of op de High Tech Campus.

Eerder onderzocht Metro hoeveel extra druk internationals leggen op de woningmarkt door belastingvoordeel. Hoe dat zit, lees je hier.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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