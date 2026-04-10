Kansen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers, salaris soms vergelijkbaar met dat van hbo’ers

Mbo-opleidingen zijn minder in trek, blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar de vraag naar mbo’ers is juist groter dan de vraag naar werknemers met een hbo- of wo-diploma. Er liggen dus kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die praktisch geschoold zijn.

In meer dan de helft van alle openstaande vacatures vraagt een werkgever om iemand met een mbo-diploma. Dat zijn bijna 160.000 vacatures. Kijk je naar het aantal vacatures waarin werkgevers vragen naar een hbo-startkwalificatie, dan gaat het om ongeveer 30 procent. In 5 procent van de vacatures wordt er gevraagd naar een universitair diploma, wat neerkomt op ‘maar’ 15.791 vacatures.

Mbo minder populair

In tien jaar tijd, tussen de studiejaren 2014/2015 en 2025/2026, zijn er 10.000 minder inschrijvingen voor mbo-opleidingen. Tien jaar geleden meldden 485.000 mensen zich nog aan voor een mbo-opleiding.

Het aantal inschrijvingen aan hbo- of wo-instellingen groeide juist. In studiejaar 2014/2015 waren er bijna 700.000 studenten ingeschreven in het hoger onderwijs. Tien jaar later is dat bijna 790.000. Een groei van bijna 100.000 studenten.

Met dit beeld zou je kunnen bepleiten dat het tekort aan praktisch opgeleiden alleen maar toe zal nemen. Maar toch liggen er volop kansen voor mbo-studenten: „Denk aan een goed salaris en een vast contract. Je kunt met je opleiding direct aan de slag en, als je dat wilt, vaak nog doorleren binnen je baan. We zien gelukkig dat het beeld dat er lang is geweest rondom praktische opleidingen begint te kantelen. En dat is volkomen terecht”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank.

Wat verdient een mbo’er?

„Door de grote vraag naar praktisch personeel heb je met een afgeronde mbo-opleiding in veel gevallen meer kans op een baan. Ook zien we dat salarissen tussen mbo- en hbo alsmaar dichter naar elkaar toegroeien. Logisch dus dat mensen vanuit het mbo direct aan de slag gaan”, zegt Boon.

Zo blijkt uit cijfers van de HBO Monitor 2024 dat de gemiddelde hbo’er, ongeacht welke functie, kan rekenen op een startsalaris van 22,20 per uur. Iemand met een afgeronde mbo-opleiding verpleegkunde verdient binnen anderhalf jaar 22,70 euro, vijftig cent meer per uur.

„Om het salaris hoef je dus niet altijd meer door te studeren. Daarnaast start je als mbo’er vaak eerder met werken. Dat creëert mogelijkheden om stappen te maken in je salaris. Kijk waar de kansen liggen en maak daar slim gebruik van”, zegt Boon.

