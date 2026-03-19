Opvallend: Nederlandse salarissen reageren het snelst van Europa op economische veranderingen

Het moment waarop je solliciteert kan in Nederland zomaar het verschil maken voor je salaris. Uit een analyse van miljoenen vacatures blijkt dat lonen hier vaker worden aangepast dan in welk ander land ook – gemiddeld meer dan twee keer per jaar. Als je op het juiste moment toeslaat, kun je dus zomaar een stapje hoger uitkomen.

Nederlandse salarissen reageren snel op economische veranderingen

Nederlandse lonen reageren daarmee sneller op economische veranderingen dan lonen in andere Europese landen. De Nederlandse koopkracht (99,7 procent) is vrijwel volledig hersteld sinds de inflatiepiek in 2021, terwijl landen als Spanje (96,2 procent) en Italië (89,9 procent) nog duidelijk achterlopen. Ook in Japan en Canada blijven de (geadverteerde) reële salarissen nog achter bij die van begin 2021, terwijl die in het VS en het VK ook alweer volledig hersteld zijn en soms zelfs meer gegroeid zijn.

Doorlopend concurrentiemiddel

Dit maakt de Nederlandse economie veerkrachtiger, maar het betekent ook dat werkgevers hun lonen vaker moeten bijstellen om aantrekkelijk te blijven. Het is niet langer een jaarlijkse routine, maar een doorlopend concurrentiemiddel om talent aan te trekken en te behouden.

Voor werknemers betekent het dat het moment waarop je solliciteert of van baan wisselt, een groot verschil kan maken. Wie goed vergelijkt en rekening houdt met timing, kan er financieel flink van profiteren, aldus het onderzoek.

