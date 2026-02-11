Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meld je je ziek na carnaval vanwege een kater? Hier moet je mee uitkijken

Als er één dag is waarop het aantal ziekmeldingen regent, dan is het wel de maandag na carnaval. Na dagenlang feestvieren kiezen sommigen ervoor zich ziek te melden, om een kater op kantoor te vermijden. Maar is een kater eigenlijk wel een geldige reden om thuis te blijven?

Laten we vooropstellen dat het niet slim is om bij je ziekmelding te vermelden dat je een kater hebt. Een ziekmelding is namelijk niet bedoeld voor katers. „Een werkgever kan in dat geval verlangen dat de werknemer gewoon komt werken, of voorstellen om een vakantiedag op te nemen. Ook kan loon worden ingehouden”, zo waarschuwt Pascal Besselink van DAS.

Ziekmelden na carnaval

„Volgens de wet hoeft een werknemer bij een ziekmelding niet te vertellen wat er precies aan de hand is. Werkgevers mogen daar ook niet naar vragen. Alleen een bedrijfsarts heeft recht op medische informatie, maar die komt meestal pas later in beeld.”

Als je écht niet in staat bent om te werken omdat je te veel hebt gedronken, wordt je loon meestal wel doorbetaald. „Alleen bij opzettelijk veroorzaakte ziekte mag een werkgever anders handelen, maar dat is bijna nooit aan te tonen. De lat voor opzet ligt zo hoog dat werkgevers die vrijwel nooit halen”, aldus Besselink.

Hoe groot is de kans dat er een bedrijfsarts wordt ingeschakeld?

Volgens Besselink hoef je niet bang te zijn dat er direct een bedrijfsarts wordt ingeschakeld als je je na carnaval ziek meldt. „Werkgevers schakelen niet snel een bedrijfsarts in, omdat dat meer kost dan een ziekmelding accepteren. Een bedrijfsarts met spoed bellen kost vaak meer tijd en geld dan één dag verzuim. Maar dat maakt het soms wrang, zeker bij personeelstekorten. Werkgevers ervaren het soms als een voorbeeld van doorgeschoten werknemersbescherming.”

Toch is het verstandig om na het weekend gewoon even je schouders eronder te zetten en netjes naar je werk te gaan. „Werkgevers zijn echt niet op hun achterhoofd gevallen. Als iemand opvallend vaak ‘toevallig’ ziek is na feestdagen, weegt dat onbewust mee in hoe betrouwbaar iemand wordt gevonden. Dat kan later in andere situaties doorsijpelen, bijvoorbeeld bij projecten of flexibiliteit.”

Ons advies? Drink met mate en probeer deze drankjes te vermijden, aangezien ze de ergste kater veroorzaken.

