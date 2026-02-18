Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Arbeidsmarkt blijft krap: sollicitanten vragen ’te veel’ salaris, deze vaardigheden zijn belangrijk

Werkgevers leiden steeds vaker zelf nieuw personeel op, omdat het lastig is om geschikte kandidaten te vinden. Veel sollicitanten missen de juiste kennis of ervaring, terwijl zij wel hoge eisen stellen aan hun salaris. Door de krapte op de arbeidsmarkt kiezen bedrijven er daarom steeds vaker voor om mensen aan te nemen die nog moeten worden opgeleid. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.

Het aantal WW-uitkeringen is voor het derde jaar op rij toegenomen. Volgens het UWV zegt ruim de helft van de werkgevers met openstaande vacatures dat zij door personeelstekorten vaker mensen aannemen die nog niet volledig inzetbaar zijn. Werkgevers lopen regelmatig tegen een mismatch aan. Kandidaten beschikken niet over de benodigde vaardigheden, maar vragen intussen wel een salaris dat past bij een ervaren werknemer.

Vooral in sectoren als techniek, zorg, logistiek en onderwijs speelt dit probleem al langer. Bedrijven merken dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden dat direct productief is. Vacatures blijven daardoor langer openstaan, of werkgevers besluiten hun eisen bij te stellen en nieuwe medewerkers intern op te leiden.

Sollicitanten: hogere salariseisen

Sollicitanten zijn de afgelopen jaren steeds meer eisen gaan stellen aan hun salaris. Dat komt mede door de krappe arbeidsmarkt. Voor werkgevers is het soms aantrekkelijker om iemand met minder ervaring aan te nemen en die zelf op te leiden, dan te voldoen aan hoge salariseisen van kandidaten die ook nog eens niet direct inzetbaar zijn. Dat kan vooral voordelig zijn voor jongeren. Vorig jaar liep de werkloosheid onder 15 tot 25-jarigen behoorlijk op.

Veel mensen staan open voor bijscholing of een leer-werktraject, vooral als dat hun kansen op werk vergroot. Dat geldt ook voor een groot deel van de mensen met een WW-uitkering, die bereid zijn om zich om te scholen als dat uitzicht biedt op een duurzame baan.

Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt iets is afgenomen, blijft de krapte in veel sectoren groot. Werkgevers zoeken daarom naar andere oplossingen om personeel aan zich te binden. Zelf medewerkers opleiden wordt daarbij steeds vaker gezien als een noodzakelijke, maar ook kansrijke investering.

Welke vaardigheden zijn vooral belangrijk?

Het ontbreekt sollicitanten niet altijd aan diploma’s, maar vooral aan praktische vaardigheden. Ook missen veel sollicitanten specifieke vakkennis die nodig is om direct aan de slag te kunnen.

Denk bijvoorbeeld aan technische vaardigheden, digitale kennis (bijvoorbeeld AI) of ervaring met bepaalde systemen en processen. Daarnaast worden ook basisvaardigheden vaak genoemd, zoals goed kunnen samenwerken, plannen, communiceren en zelfstandig werken.

Motivatie is belangrijk

Ook leerbaarheid en motivatie wegen zwaar mee. Werkgevers geven aan dat zij liever iemand aannemen die nog moet worden opgeleid, maar wel bereid is om te leren, dan een kandidaat die direct een hoog salaris verwacht zonder over de juiste vaardigheden te beschikken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties