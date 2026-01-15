Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal WW-uitkeringen weer toegenomen, vooral bij déze groep mensen

Het aantal mensen met een WW-uitkering is voor het derde jaar op rij gestegen. Eind 2025 telde Nederland 191.459 WW-uitkeringen, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder. Vooral jongeren en ouderen belandden vaker in de WW. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV.

De stijging volgt op eerdere toenames in 2023 en 2024. Waar het aantal WW-uitkeringen in 2024 al met 8,7 procent groeide, kwam daar in 2025 nog eens 9,5 procent bij.

Het voorstel in de Voorjaarsnota om de WW-uitkering met zes maanden te verkorten, heeft geleid tot kritiek vanuit vakbond CNV, schreef Metro eerder.

Vooral jongeren vaker een WW-uitkering

Volgens het UWV zijn vooral jongeren vaker aangewezen op een WW-uitkering. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, ziet een duidelijke verklaring: „Doordat de economie niet meer uitbundig groeit, zien we een relatief hogere stijging van het aantal jongeren in de WW. Waarschijnlijk komt dat vooral doordat werkgevers voorzichtiger zijn geworden om tijdelijke contracten te verlengen.”

Ook onder ouderen nam het aantal WW-uitkeringen toe. Dat heeft volgens het UWV meerdere oorzaken. Volgens Witjes heeft dat enerzijds te maken met het verder opschuiven van de AOW-leeftijd, waardoor deze groep op de arbeidsmarkt groter is geworden, maar mogelijk ook doordat zij minder gemakkelijk een nieuwe baan kunnen vinden als zij door een reorganisatie zijn getroffen.

Daarnaast blijft een iets grotere groep langer afhankelijk van een uitkering. In 2025 ontving 16,3 procent van de WW’ers al minimaal een jaar een uitkering. Een jaar eerder ging het om 15,5 procent.

Minder faillissementen, meer reorganisaties

Opvallend genoeg gingen in 2025 juist minder bedrijven failliet. Het aantal bedrijven dat de lonen niet meer kon betalen, daalde met 15 procent. Ook het aantal getroffen werknemers nam af. In totaal ging het om ruim 2000 bedrijven en bijna 20.000 werknemers.

Tegelijkertijd nam het aantal reorganisaties flink toe. In 2025 deden 355 bedrijven een melding van een voorgenomen reorganisatie. Dat is 42 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal in tien jaar. In totaal werden bijna 25.000 werknemers geraakt, vooral in de zakelijke dienstverlening, de metaalindustrie en de chemische sector.

Verklaring stijging aantal WW-uitkeringen

Bij grotere reorganisaties worden vaak sociale plannen opgesteld en wordt gekeken naar herplaatsing. Toch lukt dat niet altijd direct. Witjes: „De aanhoudende krappe arbeidsmarkt zorgde er mede voor dat veel mensen die getroffen worden door een reorganisatie, weer snel een andere baan vinden zonder zelfs een beroep te hoeven doen op een uitkering. Dat lukt echter niet altijd direct, wat deels de stijging van het aantal WW-uitkeringen kan verklaren.”

Arbeidsmarkt nog steeds krap

Ondanks de stijging van het aantal WW-uitkeringen blijft de werkloosheid in historisch perspectief laag. Witjes benadrukt dat 2022 het krapste arbeidsmarktjaar in meer dan vijftig jaar was en dat de spanning daarna wel iets is afgenomen, maar dat werkgevers nog steeds moeite hebben om mensen te vinden: „Kijkend naar de werkloosheid in deze eeuw tot nu toe, dan neemt 2025 de vierde plaats in op het lijstje van laagste werkloosheid.”

