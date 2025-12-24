Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetswijzigingen per 1 januari 2026: dit merk je als flex- of thuiswerker

Ook al heeft de Tweede Kamer veel plannen op het gebied van arbeidsrecht doorgeschoven, per 1 januari 2026 verandert er toch het een en ander op de werkvloer. Vooral flexwerkers, thuiswerkers en mensen die langdurig ziek zijn, krijgen te maken met nieuwe afspraken en regels.

Flexwerken of thuiswerken lijkt misschien ideaal: je kunt in een hip koffietentje zo je laptop openklappen en aan de slag gaan. Maar de praktijk kan weerbarstiger zijn, vooral voor flexwerkers. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer werkgevers willen dat hun werknemers op kantoor komen werken.

Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Willems van WVO Advocaten komen de belangrijkste veranderingen niet direct uit nieuwe wetten, zegt hij tegenover vakblad Intermediair. Ze zitten vooral in cao’s, besluiten van het UWV en in hoe arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.

Het komt erop neer dat flexwerkers stap voor stap meer zekerheid krijgen, terwijl zieke werknemers juist langer in onzekerheid blijven. Thuiswerkers denken bovendien soms dat ze recht hebben op een hogere vergoeding dan wettelijk is vastgelegd.

Meer zekerheid voor uitzendkrachten

Een belangrijke verandering komt uit een nieuwe cao voor uitzendkrachten die op 1 januari ingaat. Die cao zorgt ervoor dat uitzendkrachten die hetzelfde werk doen als vaste collega’s, ook vergelijkbare arbeidsvoorwaarden moeten krijgen. Grote verschillen in loon of toeslagen worden daarmee kleiner.

Volgens Willems loopt deze cao vooruit op nieuwe wetgeving die flexwerk minder flexibel moet maken. Voor uitzendkrachten is dit een goed moment om hun loonstrook en functie eens goed onder de loep te nemen. Als je in de praktijk hetzelfde werk doet als iemand met een vast contract, dan mag je ook verwachten dat je daarvoor ongeveer hetzelfde betaald krijgt.

De flexwet werkt nu al door

Hoewel de nieuwe flexwet nog niet officieel is aangenomen, merken werknemers de gevolgen nu al. Het doel van de wet is om flexibele contracten duidelijker en voorspelbaarder te maken. Zo verdwijnen nulurencontracten. In plaats daarvan komen er contracten met een vast minimumaantal uren. Werkgevers mogen nog wel schuiven met werktijden, maar niet onbeperkt.

Ook uitzendkrachten kunnen minder lang in tijdelijke constructies blijven hangen. Dat zou hen meer zekerheid moeten geven. De verschillende uitzendfasen worden korter en strenger. Daardoor wordt sneller duidelijk of er uitzicht is op een vast contract. Daarnaast wordt het lastiger voor werkgevers om werknemers steeds opnieuw tijdelijke contracten aan te bieden na een korte pauze.

Langer wachten bij ziekte

Voor werknemers die langdurig ziek zijn, ziet 2026 er minder positief uit. Er verandert niets aan de wet, maar het UWV neemt wel meer tijd voor beslissingen over WIA-aanvragen. De wachttijd gaat omhoog van acht naar zestien weken.

Volgens het UWV is dat nodig vanwege het tekort aan verzekeringsartsen. Willems verwacht dat de achterstanden hierdoor verder oplopen. Dat betekent dat zieke werknemers langer moeten wachten op duidelijkheid over hun inkomen en hun toekomst.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties