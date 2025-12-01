Deel dit artikel: Share App Mail Pin

UWV verdubbelt tijdelijk beslistermijn WIA-beoordelingen

Uitkeringsinstantie UWV verlengt de beslistermijn voor WIA-beoordelingen en herbeoordelingen met ingang van het nieuwe jaar tijdelijk van acht naar zestien weken. Het lukt de organisatie al langere tijd niet om mensen die mogelijk arbeidsongeschikt zijn binnen de gestelde termijn duidelijkheid te geven. Dat komt door een aanhoudende toename van beoordelingsaanvragen en een tekort aan verzekeringsartsen.

Volgens het UWV is de beslissing om de termijn te verlengen genomen in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken „binnen de kaders van de Algemene wet bestuursrecht”. De organisatie betreurt dat de stap nodig is. Door de lange wachttijden duurt het langer voordat mensen weten of ze een uitkering kunnen krijgen, al worden er wel voorschotten uitgekeerd die ze later niet hoeven terug te betalen.

Het UWV zegt ook met de minister te praten over mogelijke oplossingsrichtingen om mensen beter en sneller te helpen. De tijdelijke regeling vervalt als de achterstanden zijn verminderd en er meer verzekeringsartsen zijn. Volgens een woordvoerder is er nog geen zicht op wanneer dat is. „Voorlopig gaan we de zestien weken soms ook nog niet halen.”

Komende jaren

Momenteel zijn er ongeveer 24.000 mensen die langer dan acht weken wachten op duidelijkheid. Eerder dit jaar zei toenmalig minister Eddy van Hijum (NSC) al dat de achterstanden komende jaren waarschijnlijk fors verder oplopen. Hij hield er rekening mee dat de wachtlijst in 2027 oploopt tot 100.000 en daarna verdubbelt tot 200.000 in 2030, als er niet extra zou worden ingegrepen.

Dat er steeds meer aanvragers van een WIA-uitkering zijn, heeft onder andere te maken met de groei van de beroepsbevolking en het feit dat mensen op latere leeftijd blijven doorwerken. Ook de coronapandemie speelt een rol. Verder is er een duidelijke toename van het aantal mensen dat vanwege psychische klachten uitvalt.

Dwangsommen

Het UWV heeft zo’n 750 artsen en werft actief nieuwe krachten, maar dat is volgens de organisatie lastig: zo’n 80 procent van de artsen met de juiste papieren werkt al bij het UWV en veel huidige artsen naderen hun pensioen. Daarnaast zijn recent zzp-artsen vertrokken in verband met de strengere handhaving van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid.

De verlenging tot zestien weken betekent ook dat het UWV waarschijnlijk minder hoeft uit te geven aan dwangsommen. In de eerste acht maanden van dit jaar was de organisatie 16,8 miljoen euro kwijt aan mensen die zo’n dwangsom claimden omdat ze te lang moesten wachten.

